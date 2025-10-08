Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el cotejo está previsto para las 16:00 horas. En tanto, en México dará inicio a las 13:00 horas, mientras que en España está programado a las 21:00 horas.

El Alianza Lima vs ADIFFEM por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará hoy, miércoles 8 de octubre, a las 14:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

Asimismo, el canal de YouTube del certamen, Conmebol Libertadores, se encargará de la difusión de este cotejo para todos los usuarios de forma gratuita y sin pago alguno. De la misma manera, el portal web de Infobae Perú seguirá el minuto a minuto con las mejores acciones y otros detalles que no te puedes perder.

El encuentro entre Alianza Lima y ADIFFEM se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires y será transmitido por Pluto TV, plataforma de streaming gratuita que se posicionó entre las alternativas más accesibles para el acceso a encuentros de fútbol femenino internacional.

El técnico de Alianza Lima , José Letelier , presentó una lista de 22 jugadoras para afrontar la Copa Libertadores Femenina 2025 que se desarrolla en Argentina. Entre las futbolistas destacadas figuran Adriana Lúcar , Marjory Sánchez y Sandy Dorador , junto a un grupo de refuerzos extranjeros integrado por la caboverdiana Diana Borges , la colombiana Estefanía González y las brasileñas Karol Lins , Joyce Amara y Kaila Gomes .

Alianza Lima sumó un punto pero tiene chances intactas para tratar de insertarse en los cuartos de final de la competición regional. En tanto, ADIFFEM de Venezuela se ubica último sin puntuación alguna y sin opciones de buscar la clasificación.

En lo que va de la Copa Libertadores Femenina 2025 , el grupo B se encuentra bastante apretado. El líder es Ferroviária de Brasil, que acumula seis puntos, mientras que Boca Juniors de Argentina le sigue con cuatro unidades.

Así va la tabla de posiciones del grupo B previo a la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Justamente, el choque con las ‘xeneizes’ hizo que las venezolanas adelanten su eliminación del torneo de Conmebol, aunque buscarán terminar con honor ante Alianza Lima .

ADIFFEM llega a este partido con muchas preocupaciones y con su final definido. Y es que ya no tiene opciones de clasificar a la segunda etapa luego de perder sus dos partidos contra Ferroviária (1-0) y Boca Juniors (2-0).

Alianza Lima tuvo un arranque ilusionante en la Copa Libertadores Femenina 2025 al empatar sin goles con Boca Juniors, uno de los favoritos para alzar el máximo trofeo. Sin embargo, en la siguiente jornada, las ‘blanquiazules’ perdieron por 2-1 contra Ferroviária, resultado que condicionó su presencia en la competición y dependerá también de lo que haga Boca Juniors con el elenco brasileño.

Alianza Lima se medirá contra ADIFFEM el miércoles 8 de octubre en un duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 . El estadio Nuevo Francisco Urbano será el escenario de un partido clave para las ‘íntimas’ , que tienen la obligación de ganar para intentar seguir en carrera.

