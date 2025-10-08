Perú Deportes

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ tiene la obligación de ganar y esperar otro resultado para soñar con la clasificación a los cuartos de final. Sigue las incidencias

Joaquín Parra

Joaquín Parra

09:55 hsHoy

Alianza Lima se medirá contra ADIFFEM el miércoles 8 de octubre en un duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El estadio Nuevo Francisco Urbano será el escenario de un partido clave para las ‘íntimas’, que tienen la obligación de ganar para intentar seguir en carrera.

09:55 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Alianza Lima tuvo un arranque ilusionante en la Copa Libertadores Femenina 2025 al empatar sin goles con Boca Juniors, uno de los favoritos para alzar el máximo trofeo. Sin embargo, en la siguiente jornada, las ‘blanquiazules’ perdieron por 2-1 contra Ferroviária, resultado que condicionó su presencia en la competición y dependerá también de lo que haga Boca Juniors con el elenco brasileño.

Goles y resumen de la derrota de las 'blanquiazules' en la fecha 2 del grupo B del torneo de Conmebol. (Video: Conmebol Libertadores)
09:55 hsHoy

Así llega ADIFFEM

ADIFFEM llega a este partido con muchas preocupaciones y con su final definido. Y es que ya no tiene opciones de clasificar a la segunda etapa luego de perder sus dos partidos contra Ferroviária (1-0) y Boca Juniors (2-0).

Justamente, el choque con las ‘xeneizes’ hizo que las venezolanas adelanten su eliminación del torneo de Conmebol, aunque buscarán terminar con honor ante Alianza Lima.

09:55 hsHoy

Así va la tabla de posiciones del grupo B previo a la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

En lo que va de la Copa Libertadores Femenina 2025, el grupo B se encuentra bastante apretado. El líder es Ferroviária de Brasil, que acumula seis puntos, mientras que Boca Juniors de Argentina le sigue con cuatro unidades.

Alianza Lima sumó un punto pero tiene chances intactas para tratar de insertarse en los cuartos de final de la competición regional. En tanto, ADIFFEM de Venezuela se ubica último sin puntuación alguna y sin opciones de buscar la clasificación.

La tabla de posiciones del
La tabla de posiciones del grupo B con Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025. - captura: Conmebol
09:55 hsHoy

Lista de convocadas de Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina 2025

El técnico de Alianza Lima, José Letelier, presentó una lista de 22 jugadoras para afrontar la Copa Libertadores Femenina 2025 que se desarrolla en Argentina. Entre las futbolistas destacadas figuran Adriana Lúcar, Marjory Sánchez y Sandy Dorador, junto a un grupo de refuerzos extranjeros integrado por la caboverdiana Diana Borges, la colombiana Estefanía González y las brasileñas Karol Lins, Joyce Amara y Kaila Gomes.

La nómina completa:

1. Marjory Sánchez

2. Mafer Dávila

3. Tifani Molina

4. Gianella Romero

5. Alison Reyes

6. Yrene Túcilla

7. Neidy Romero

8. Kaila Gómez

9. Mía León

10. Grace Cagnina

11. Rafaela Marques

12. Allison Azabache

13. Emily Flores

14. Silvani Oliveira

15. Joyce Amara

16. Carol Arador

17. Estefanía González

18. Anyssa Silva

19. Diana Borges

20. Sashenka Porras

21. Karol Litus

22. Adriana Lúcar

La lista de 22 jugadoras
La lista de 22 jugadoras de Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina 2025. - créditos: Alianza Lima
09:55 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM por Copa Libertadores Femenina 2025

El encuentro entre Alianza Lima y ADIFFEM se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires y será transmitido por Pluto TV, plataforma de streaming gratuita que se posicionó entre las alternativas más accesibles para el acceso a encuentros de fútbol femenino internacional.

Asimismo, el canal de YouTube del certamen, Conmebol Libertadores, se encargará de la difusión de este cotejo para todos los usuarios de forma gratuita y sin pago alguno. De la misma manera, el portal web de Infobae Perú seguirá el minuto a minuto con las mejores acciones y otros detalles que no te puedes perder.

09:55 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM por Copa Libertadores Femenina 2025

El Alianza Lima vs ADIFFEM por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará hoy, miércoles 8 de octubre, a las 14:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el cotejo está previsto para las 16:00 horas. En tanto, en México dará inicio a las 13:00 horas, mientras que en España está programado a las 21:00 horas.

