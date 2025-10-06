Perú Deportes

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Luego de un nuevo tropiezo en el Torneo Clausura, el director deportivo de los ‘íntimos’ señaló que se tomarán medidas para afrontar la complicada situación en el campeonato local

Eliezer Benedetti

El director deportivo del club íntimo hizo autocrítica tras la reciente derrota en Huánuco. (Video: Jax Latin Media)

La caída de Alianza Lima en Huánuco ante Alianza Universidad ha profundizado la crisis deportiva del club en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo ‘blanquimorado’ no solo perdió un partido clave frente al colero de la tabla, sino que también dejó escapar prácticamente sus últimas opciones de pelear por el título nacional, tras separarse 12 puntos del líder, Universitario de Deportes, a falta de pocas fechas para el final de la temporada.

En medio de este escenario de frustración, Franco Navarro se pronunció ante la prensa local tras su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez. El exfutbolista y hoy director deportivo del club de La Victoria no esquivó la responsabilidad y envió un mensaje firme sobre el presente que atraviesa la institución, dejando en claro que se tomarán medidas para intentar revertir el rumbo en la recta final del campeonato.

“La sensación es de bronca, dolor, impotencia, pero no podemos quedarnos con eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, autocrítica y corregir las cosas sobre la marcha. Así que en ese sentido, el ser autocríticos y corregir las cosas está relacionado con el área deportiva, cuerpo técnico y especialmente a los jugadores”, expresó el directivo del cuadro victoriano.

Alianza Lima empezó perdiendo el partido en Huánuco, tras un gol madrugador de Joffre Escobar. Pese a ese golpe inicial, los ‘íntimos’ lograron reaccionar y empatar antes del descanso gracias a Eryc Castillo. En la segunda mitad, cuando parecía que podían darle vuelta al marcador, apareció Yorleys Mena para anotar el segundo tanto local. La expulsión de Hernán Barcos poco después terminó por condicionar al equipo limeño, que no pudo encontrar respuestas y volvió a casa con las manos vacías.

Alianza Lima perdió 2-1 ante
Alianza Lima perdió 2-1 ante Alianza Universidad por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: Liga Profesional.

Franco Navarro tomó la responsabilidad de la crisis deportiva

Franco Navarro fue claro al señalar que la responsabilidad no puede ser desviada a factores externos. Si bien hubo cuestionamientos al arbitraje durante el encuentro, especialmente por la tarjeta roja a Hernán Barcos y un gol anulado al argentino por presunto fuera de juego, el director deportivo prefirió enfocarse en lo que el equipo debe mejorar desde adentro.

“No es el momento de hablar de los árbitros. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra, nosotros somos los responsables y obligados de corregir. Somos un grupo con jugadores de mucha jerarquía, muchos años de recorrido y algunos jóvenes. Todos juntos vamos a salir de este mal momento”, apuntó, apelando a la unidad y experiencia del plantel.

En otro momento de su declaración, Franco Navarro insistió en que el área deportiva debe liderar este proceso de recuperación en Alianza Lima. “Somos los responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club”, afirmó.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Las palabras del director deportivo llegan en un momento en el que el equipo dirigido por Néstor Gorosito se encuentra en la cuerda floja. Más allá del Torneo Clausura 2025, donde las chances de alcanzar a Universitario de Deportes son remotas, el foco del club parece haberse desplazado hacia la tabla acumulada.

Actualmente, Alianza Lima se ubica en el tercer lugar, lo que le permite acceder a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, pero el objetivo es claro: alcanzar el segundo lugar y así clasificar directamente a la fase de grupos del torneo continental. El próximo reto del equipo será ante nada menos que Sport Boys, en un partido programado para el jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva.

