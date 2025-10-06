Perú Deportes

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente en la FIVB lanzó duras críticas contra la gestión de Gino Vegas y dio un paso al costado en el Proyecto Nacional Perú 2032. “Parece que hay envidia y egoísmo”, apuntó

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
La histórica 'Zurda de Oro' señaló que no sigue siendo parte del Proyecto Nacional Perú 2032, impulsado por ella junto a la FPV. (Video: La Cátedra Deportes)

Cecilia Tait ha vuelto a alzar su voz. La leyenda del voleibol peruano y actual miembro de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), aseguró que no continuará trabajando junto a la Federación Peruana de Vóley (FPV) en el Proyecto Perú 2032, iniciativa que ella misma impulsó para identificar y formar nuevos talentos en todo el país, con miras a reconstruir la base del deporte de la net alta.

En una reciente entrevista con el medio ‘La Cátedra Deportes’, la histórica ‘Zurda de Oro’ dejó en claro que su salida del proyecto se debe a la falta de apertura y colaboración por parte de la actual dirigencia de la FPV, encabezada por Gino Vegas. En sus declaraciones, expresó con claridad que no puede seguir contribuyendo a una organización que no muestra voluntad de aprovechar su experiencia y contactos a nivel internacional.

“Soy miembro de la Federación Internacional, seguiré apoyando todos los países que me llaman. Si a mí la Federación Peruana no me llama para seguir apoyando, yo no puedo entrar sin que me inviten. Yo, como miembro también del Comité Olímpico Internacional, ¿quién tiene ese cargo? A la justa me invitan a algunos eventos. Yo no me puedo imponer mi cargo”, declaró visiblemente decepcionada.

La figura mítica del vóley peruano subrayó que su trayectoria y los cargos internacionales que ocupa son más valorados fuera del Perú. “Yo soy una persona invitada a otras partes del mundo como la heroína del deporte, igual que Mireya Luis y otras de mis colegas de la Federación Internacional y del Comité Olímpico, que tienen más valor fuera. Yo en mi país, logrando todo lo que he logrado, parece que hay envidia y egoísmo, les molesta que alguien como yo haya logrado ese cargo. Qué pena, pues, pero yo lo tengo, salí elegida por unanimidad”, apuntó.

Federación Peruana de vóley inició
Federación Peruana de vóley inició el Proyecto Nacional 2032 con apoyo de Cecilia Tait. Crédito: FPV

Cecilia Tait rompió lazos con la FPV

El Proyecto Perú 2032 surgió como una propuesta ambiciosa para descentralizar el vóley nacional y captar jóvenes promesas de distintas regiones, con la mirada puesta en una futura clasificación olímpica. Sin embargo, según Cecilia Tait, la falta de colaboración por parte de la FPV ha hecho inviable continuar con esa meta. Al menos, ella ha decidido dar un paso al costado.

Es penoso porque no aprovechan una oportunidad de tener a alguien en la FIVB que les pueda conseguir cosas. Me doy cuenta que acá hay que trabajar solo, que hay que juntarnos y sacar adelante lo que es importante para la selección y los clubes. Pero yo no me puedo meter donde no me invitan”, indicó.

Asimismo, la popular ‘Zurda de Oro’ reveló que sus intentos por organizar eventos para fomentar el vóley nacional han sido ignorados por la dirigencia. Esto, sumado al desinterés institucional, la llevó a tomar la decisión de no insistir en trabajar junto a la Federación Peruana para el futuro de esta disciplina en el país.

Gino Vegas es el presidente
Gino Vegas es el presidente de la Federación Peruana de Vóley. Crédito: Volleyball World

“Quiero hacer eventos para impulsar el vóley y no responden. Si la selección se rige con un directorio que no permite recibir ayuda, no voy a poder intervenir y menos continuar trabajando para una federación que no tiene el más mínimo interés. ¿Y para qué me voy a desgastar? Mi hígado tiene un precio bien alto, que ellos no están dispuestos a pagar, así que yo estoy tranquilita”, sentenció.

La salida de Cecilia Tait de este proyecto representa una pérdida importante para el vóley peruano, no solo por lo simbólico de su figura, sino por la capacidad de gestión y los vínculos internacionales que representa. Con una dirigencia cada vez más cuestionada y una selección en plena etapa de reconstrucción, su alejamiento genera preocupación en quienes esperaban un verdadero cambio a largo plazo.

Temas Relacionados

Cecilia TaitFederación Peruana de VóleyFPVvóley peruano

Más Noticias

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

El comentarista deportivo analizó la ausencia de futbolistas en la ‘bicolor’ y la exclusión de varios jóvenes que no fueron considerados para la nómina. Además, evaluó alternativas para un posible once titular del equipo

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

El periodista deportivo se refirió al estado físico del delantero de Universitario, quien fue convocado para el amistoso con la ‘roja’ y el técnico Jorge Fossati adelantó de una molestia

Giancarlo Granda fue irónico con

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

El exfutbolista croata compartió anécdotas con la ‘Foquita’ de lo que fue la convivencia con el ‘Kaiser’ en el cuadro alemán

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

El atacante ecuatoriano mostró su frustración tras una nueva derrota y dejó en claro que el equipo ‘blanquimorado’ seguirá luchando hasta el final del campeonato

Eryc Castillo, indignado con el

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Luego de un nuevo tropiezo en el Torneo Clausura, el director deportivo de los ‘íntimos’ señaló que se tomarán medidas para afrontar la complicada situación en el campeonato local

“Estamos obligados a corregir”: la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no tiene responsabilidad en

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

Mininter califica de “intentona” el bloqueo de vías durante el paro de transportistas: “El apagón de motores no se está realizando”

Ministro César Sandoval asegura que paro de transportistas de hoy fue parcial, pero “detener el servicio no resuelve la problemática”

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez denunció a Gustavo

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Los mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo a la esposa del productor de Maju Mantilla: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias”

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1