La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Nadie vio venir que la selección peruana pasaría por otro cambio inesperado en la banca. Ni siquiera el propio Óscar Ibáñez, último interino oficial en la recta final de las Eliminatorias 2026, quien tenía plena confianza que se mantendría como entrenador hasta final del año a partir de un respaldo ofrecido por el presidente Agustín Lozano.

Aunque hubo una señal que le advirtió esa variante: una pizarra con nombres distintos a los de su consideración como líder de la ‘bicolor’ en la oficina de Manuel Barreto, Jefe de la Unidad Técnica de Menores, que posteriormente ocupó su espacio como un nuevo interino bajo la confianza de Jean Ferrari, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

El tema, eso sí, nunca quedó esclarecido desde el actual lado oficial. Y parece que nunca tendrá una respuesta clara, porque Barreto ha preferido pasar por alto ese episodio dejándolo en el ambiente del misterio con el propósito de enfocarse en su rol temporal con Perú.

“Yo tengo una carrera hecha y formada desde hace muchos años. No necesito justificar mi reputación. No tengo ningún segundo de tiempo para entrar en especulaciones, para entrar en polémicas. Solo tengo tiempo para trabajar y construir todo lo que se está haciendo en la Federación”, declaró“.

Y añadió: “Tengo un cariño y respeto por Óscar [Ibáñez]. Fue la persona que, incluso, el día que debuto en la ‘U’ me corta el pelo. Hemos coincidido acá con su hijo los últimos meses trabajando y no tengo nada más que buenos deseos para él”.

