Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

El exvolante croata compartió anécdota con la 'Foquita' de lo que fue la convivencia en el equipo alemán con el 'Kaiser'. (Video: Enfocados)

Carlos Zambrano ha sido uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano de los últimos 20 años. Su dureza para defender y capacidad para salir con el balón rodado desde el fondo han sido sus cualidades, aunque la primera muchas veces le ha traído malas pasadas. Justamente, Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó al ‘Kaiser’ en Schalke 04.

Esto ocurrió en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, cuyo capítulo de la cuarta temporada, la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola viajaron hasta Croacia para dialogar con la leyenda de ese país, que supo ganar la Champions League con Barcelona de España y quedar subcampeón del Mundial de Rusia 2018, entre otros logros.

De pronto, ‘Jeffry’ le mencionó el nombre del ‘León’ a Rakitic, quien en primera instancia atinó a soltar una carcajada, para luego tocarse las piernas en señal de cuidado, haciendo referencia al exceso de tenacidad por parte del zaguero nacional. Inclusive, ‘Cucurucho’ se percató de este gesto y le dijo con un tono ameno: “Está entero”.

Ivan Rakitic salió campeón de la UEFA Champions League 2015 y quedó subcampeón del Mundial de Rusia 2018 con Croacia.

Ivan Rakitic le puso el siguiente apelativo a Carlos Zambrano: el ‘mítico’, además de decir que era el ‘niño pequeño’ de Jefferson Farfán, quien explicó el motivo. “Porque él me cargaba los chimpunes, él paraba atrás mío, era mi cola”, precisó, desatando las risas entre los tres participantes.

El ‘10 de la calle’ mencionó de un altercado que tuvo el actual defensa de Alianza Lima con el brasileño Rafinha, mientras que el exmediocampista de Sevilla enumeró que fueron más jugadores los afectados por la agresividad de Zambrano. “Yo recuerdo mucho, que en una, tuvo un altercado con Rafinha primero, comenzó a pegarle y lo hacía con todos en los entrenamientos”, expresó Farfán.

Por su parte, Rakitic reveló que Carlos era una persona muy tranquila, aunque se transformaba cuando ingresaba a una cancha de fútbol. “Sí, hombre, (me pegó), pero era un tío que cuando llegó era muy tímido, muy tranquilo y no hablaba con nadie, ni contigo. Siempre estaba ahí sentado, tranquilo. Pero después fue al campo y ahí era pelota o pierna”, manifestó.

Farfán Guadalupe hizo hincapié en que así como Zambrano era rudo para jugar de joven, así lo es ahora de veterano con 36 años. “Tal cual como es hasta ahorita, no ha cambiado, es así. En Schalke era igual”, declaró.

Más allá de esas anécdotas, Ivan Rakitic quiso resaltar la personalidad amena de Carlos Zambrano. “Desde pequeño era así, pero es un muy buen tío, muy gracioso. Espectacular de verdad”, sostuvo.

Jefferson Farfán, Carlos Zambrano e Ivan Rakitic coincidieron en Schalke 04 entre 2008 y 2011. - créditos: Difusión

Jefferson Farfán sobre la vez que Carlos Zambrano jugó de lateral en Schalke 04

En otra parte de la entrevista, Jefferson Farfán e Ivan Rakitic los clásicos que jugaban con Schalke 04 ante Borussia Dortmund en Alemania. Hasta recordaron cuando estuvieron cerca de ganar la Bundesliga, pero algunos resultados le impidieron y favorecieron a Bayern Munich, que terminó quedándose con el máximo trofeo ‘teutón’.

Eso no fue todo, ya que contaron cuando los ‘mineros’ se encontraban liderando la tabla del certamen, pero se les escapó de las manos. A propósito, Farfán rememoró que en un partido que perdieron, a Carlos Zambrano lo colocaron de lateral derecho y su actuación no fue la esperada, por lo que lo cambiaron.

“Ese partido (con Hannover), ¿te acuerdas a quién puso de lateral? A Zambrano (risas). No la pasó bien, lo put...ó (el DT) y lo sacó. Estábamos a tres partidos y en la punta, cerca del título. Perdimos en Hannover, Bayern Munich ganó y ahí se fue y nos pasó“, indicó.

Jefferson Farfán e Ivan Rakitic tras el amistoso entre Perú y Croacia antes del Mundial de Rusia 2018. - captura: FPF