Rafinha reveló la dura advertencia a Franck Ribery por Carlos Zambrano: “Los alemanes le tenían miedo, iba a matar a alguien en cualquier momento”

Sin duda, el programa de YouTube, ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, sigue dando de qué hablar. Y es que en cada episodio se dan a conocer anécdotas que han pasado durante sus etapas de futbolistas. En esta ocasión, el invitado fue Rafinha, multicampeón con Bayern Munich y con una larga estadía en el fútbol europeo. Precisamente, el jugador brasileño reveló una dura advertencia que le dio a Franck Ribery por la agresividad de Carlos Zambrano.

El actual lateral derecho de Sao Paulo coincidió con la ‘Foquita’ en Schalke 04, pero también con el ‘Kaiser’, de quien contó que tuvo más de un dolor de cabeza por su forma de jugar.

“Zambrano era el jugador más loco que tenía. Jugó con nosotros en Schalke 04 y el primer mes recibió tres rojas. Magath hablaba ‘ese chico está loco, no es normal’”, fueron sus primeras palabras en el espacio digital.

En un principio pensó que la situación iba a ser más calmada cuando lo conoció, aunque esto no fue así. “Un día me choqué con él en el entrenamiento y la gente me decía que él estaba loco, que me iba a matar. Yo sabía que él era fuerte, pero yo pensaba ‘él es más nuevo que yo y me va a respetar’... ¡Casi me mata el ‘León’!”, expresó.

De la misma manera, Rafinha hizo hincapié en que los mismos jugadores alemanes le tenían miedo y evitaban chocarse con el en los partidos de práctica. “Era muy fuerte, le pegaba a los alemanes y ellos le tenían miedo. Cuando iban para su lado, decían ‘no, no, no, por Carlos no’. Ese era loco, pero era bueno, paraba con nosotros”, comentó.

Rafinha y la advertencia a Franck Ribery por Carlos Zambrano

Luego de su etapa en Schalke 04, Rafinha pasó a Genoa de Italia, aunque de ahí dio el salto a Bayern Munich. En el conjunto ‘bávaro’ compartió camerino con grandes figuras como Arjen Robben, Miroslav Klose, Luca Toni, Franck Ribery, entre otros. Al mismo tiempo, Carlos Zambrano tuvo una etapa en Saint Pauli, para luego firmar por Eintracht Frankfurt.

De hecho, en el elenco de ‘las águilas’ fue donde mejor rendimiento mostró, algo que fue reconocido por el menudo futbolista brasileño. “Cuando empezó a jugar y fue un poco más despierto, con ritmo, le fue muy bien. Nunca perdió su manera de jugar”, acotó.

Ahí fue cuando el nacido en Londrina, Brasil, admitió que tuvo que aconsejarle al extremo francés por la dureza del zaguero peruano en los duelos en Alemania.

“Le pones en frente Bayern contra Frankfurt, yo le decía a Ribery que saliera de ahí. Ribery me decía que no tenía miedo, pero le decía que él (Zambrano) no reza para dormir, lo conozco y está loco. Ribery también es de la calle, en Francia, pero le decía que ese iba a matar a alguien en cualquier momento. Los partidos Bayern contra Frankfurt siempre eran problemas”, sostuvo.

Jefferson Farfán y la vez que Ricardo Gareca explotó con Carlos Zambrano

El fuerte temperamento de Carlos Zambrano en la cancha sale a la luz. Las expulsiones que tuvo con la selección peruana y las duras faltas que ha cometido a lo largo de su carrera no han pasado desapercibidos.

Jefferson Farfán, en el mismo podcast de YouTube, confesó en abril de este año, que Ricardo Gareca explotó con el ‘León’ por un codazo que le propinó a Miguel Almirón en un duelo con Paraguay en Asunción por las Eliminatorias Qatar 2022.

A pesar de que el árbitro del partido solo le mostró la cartulina amarilla al recio defensa, el ‘Tigre’ temió lo peor y pensó que pudo haber sido una expulsión. Justamente, el ‘10 de la calle’ contó la reacción del DT al momento de esa acción.

