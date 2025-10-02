Perú Deportes

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ había realizado una de sus mejores definiciones desde que regresó a Alianza Lima. Para mala fortuna suya, los asistentes del VAR exhortaron al árbitro central a anular la diana por un controversial offside

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El delantero había colgado al portero. (Video: L1MAX)

Hubo un inicio demasiado flojo por parte de Alianza Lima jugando en el estadio Alejandro Villanueva. Pese a sus primeros acercamientos, con Fernando Gaibor como ilustre líder, sufrió un golpe demasiado inesperado cuando Atlético Grau se ubicó adelante en el score con una definición brillante de Neri Bandiera.

Por unos instantes la incertidumbre se apoderó de Matute, pero de inmediato los representantes locales tiraron de fuerza y carácter para ir por el empate, el mismo que llegó a través de una genialidad de Paolo Guerrero. Sin embargo, la obra ejecutada no sirvió para el luminoso por un llamativo offside.

A los 20′ minutos del primer tiempo, el veterano delantero de la selección peruana superó en carrera al bloque central del Atlético Grau para hacerse de un excelente servicio largo lanzado por Fernando Gaibor desde el centro del campo. El control del ‘9′ aliancista fue perfecto y su definición aún más.

Delante de la salida presurosa de Patricio Álvarez, Paolo Guerrero no tuvo mejor idea que ‘colgarlo’ con una parábola fabulosa que puso en pie a los asistentes al feudo victoriano. El goleador nacional, después de esa excelsa anotación, se dispuso a celebrar con sus compañeros la diana de la igualada parcial.

Sin embargo, el juez central del compromiso paralizó todas las acciones porque escuchó una indicación desde los asistentes del VAR por una posición adelantada del ‘Depredador’. Aunque ligera, pero existente. Así las cosas, después de un par de minutos de suspenso se decidió invalidar la extraordinaria diana.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLiga 1Atlético Grauperu-deportes

