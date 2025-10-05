‘Loco’ Vargas eligió a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero: “Es el goleador histórico de la selección, pero me quedo con mi ‘capi’”

El exjugador de la Fiorentina tuvo inesperada respuesta. (La Parilla del Loco)

Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la selección peruana, celebró su cumpleaños en un capítulo de su programa de Youtube llamado ‘La Parrilla del Loco’ y no tuvo mejor idea que invitar a sus amigos más cercanos a esta peculiar edición. El exlateral contó anécdotas de su carrera y también se sometió a un divertido ‘ping-pong’.

Cada uno de sus invitados le iban dando dos opciones para elegir hasta el punto de ponerlo en aprietos. La pregunta fue la siguiente: “¿Paolo Guerrero o Claudio Pizarro?“. Con ambos jugadores, el popular ‘Loco’ pudo compartir vestuario en la ‘bicolor’ y formar una amistad más allá de las canchas de fútbol.

Por ese motivo, el exdefensor izquierdo lanzó esta expresión en primera instancia: “Uuuuy, esa está dura”. Luego pensó un poco y complementó su respuesta, elogiando a los dos exdelanteros que destacaron en Alemania y con la escuadra nacional tiempo atrás.

“Los dos son grandes delanteros, Paolo ha seguido jugando, goleador histórico de la selección, es un jugador que quiero mucho también, pero me quedo con mi ‘capi’, Claudio Pizarro”, manifestó Juan Manuel Vargas, desatando los aplausos de sus invitados al contestar esa difícil incógnita.

El ‘Loco’ Vargas aún conserva su amistad con Claudio Pizarro, con quien intercambian saludos de cumpleaños y se reúnen cada vez que el ‘Bombardero de los Andes’ retorna al Perú. Caso contrario de lo que ocurre con Paolo Guerrero, con el cual sufrió un distanciamiento después de dejar la ‘blanquirroja’.

“Con Paolo se cortó la amistad porque yo creo que en un momento, cuando estaba en la selección peruana, yo pensé que dejó de protegernos porque siempre nos protegíamos los cuatro con Farfán y Pizarro. Y como ellos quedaron (Farfán y Guerrero), no estábamos Claudio ni yo; pensé que no nos protegían porque cuando no estaban Farfán y Claudio, fuimos a hablar con Sergio Markarián a Holanda cuando no quería a Farfán por el tema de Panamá. Le dije a Markarián: ‘Jefferson tiene que estar y Claudio también’.Y yo sentí que Guerrero, como cabeza en ese momento, yo pienso que pudo hacer más porque Gareca nos limpia de la selección”, reveló Vargas en su momento.

¿Ricardo Gareca o Sergio Markarián?

Asimismo, el ‘Loco’ Vargas se animó a elegir entre Ricardo Gareca y Sergio Markarián, dos técnicos con los que compartió en su etapa en la selección peruana. El exUniversitario tuvo una respuesta escueta: “Markarián porque me gusta”.

Tiempo atrás, Vargas señaló a Gareca como el principal responsable de que haya dejado de jugar en la escuadra nacional. “Llego a la ‘U’ en el 2016, todavía entrenaba, la prensa me decía ‘vas a volver a la selección’, no era que el ‘Loco’ Vargas estaba acá y tenía que volver a la selección, para mí, eran otros temas, desde que salimos de ahí, nos metieron una limpiada a mí y a Claudio (Pizarro) de la put....”, expresó en una entrevista.

¿Universitario o Fiorentina?

Por otro lado, a Juan Manuel Vargas le dieron a escoger entre los clubes por los que pasó. El ‘Loco’ eligió a Fiorentina por encima de Genoa y Real Betis, debido a que pasó más tiempo vistiendo la camiseta de la ‘viola’, a comparación de los dos clubes en mención.

Sin embargo, el exjugador de la selección peruana se inclinó por Universitario de Deportes, equipo del cual es hincha, cuando le dieron a seleccionar entre el club peruano y la ‘Fiore’. El zurdo argumentó que se debe a que la ‘U’ le abrió las puertas para que muestre su talento.

“En Universitario jugué poco, dos años antes de que me vaya y dos años cuando regresé. En la Fiorentina estuve casi ocho años. Pero no voy a ser malagradecido con el club que me hizo conocer en el fútbol: Universitario”, sentenció.