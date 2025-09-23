“Amiguismo”: ‘Loco’ Vargas criticó a directiva de Universitario y apuntó contra Jean Ferrari tras poner a Manuel Barreto como DT de Perú

El exjugador peruano afirmó que hay "amiguismo" en el club 'crema' y la selección peruana. (La Parrilla del Loco)

Juan Manuel Vargas habló de todo en su último episodio de su podcast llamado ‘La Parrilla del Loco’, donde tuvo como invitado al exfutbolista, Mario Gómez. El exlateral y el popular ‘Machito’ recordaron su etapa como jugadores en Universitario de Deportes, cuando no cobraban sus sueldos por el problema económico del club.

“Yo he estado con ustedes cuando no cobrábamos seis o siete meses, incluso tú me llevabas en tu Mazda verde, me dejabas por La Marina, me acuerdo de mis amigos, los que siempre han estado ahí, no cobrábamos, pero queríamos al club, estar en la ‘U’... ”, expresó el exdefensor de la Fiorentina.

El ‘Loco’ y Gómez señalaron que si bien dieron todo por la ‘U’ en su momento, la institución no le ha correspondido su entrega luego de que ambos colgaran los botines, haciendo enfásis en el hecho de que no trabajan dentro de la escuadra de Ate.

“El club no tiene nada que ver, es la gente que lo maneja, yo no veo a ninguno de la ‘U’ que le ha dado tanto chambeando ahí, me gustaría verte chambeando, a Paolo Maldonado, la ‘Foca’ Farfán, mucha gente que le ha dado mucho a la ‘U’”, apuntó Vargas.

‘Machito’ Gómez añadió que “esa es la verdad, lo que pasa es que ha llegado mucha gente a la ‘U’ y llevó a toda la gente de Cristal”. El exmarcador de Sport Boys puso el ejemplo claro en referencia a Manuel Barreto, exdirector deportivo, con pasado en el elenco del Rímac.

“Eso se llama amiguismo, eso está mal, porque no le ha dado cabida a gente que le ha dado mucho al club. La última vez que fue el ‘Chato’ (Paolo Maldonado), un ‘veneco’ le dijo que no podía entrar, al ‘Puma’ (Carranza) le pidieron DNI, es una falta de respeto”, sentenció Juan Manuel Vargas.

Juan Manuel Vargas y Mario Gómez cuestionaron a la directiva de Universitario de Deportes.

Vargas sobre Ferrari y designación de Barreto como DT de Perú

Por otro lado, Juan Manuel Vargas se refirió a la reciente designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. La ‘Muñeca’ venía desempeñándose como jefe de la Unidad Técnica de Menores, pero Jean Ferrari le dio la confianza para que dirija los amistosos de octubre y noviembre.

“Ahora está en la selección y Barreto va a dirigir en la selección...“, lanzó el ‘Loco’, iniciando el tema de conversación sobre la oficialización de Barreto como director técnico de la ‘bicolor’. A lo que ‘Machito’ Gómez sorprendió al asegurar que eso también es ”amiguismo".

“Esperemos que le vaya bien en su gestión a Jean, que pueda hacer algo bueno por la selección, eso es lo que queremos, la ‘U’ ya no es la selección, la selección es más jodida”, añadió el exReal Betis.

'Loco’ Vargas criticó a directiva de Universitario y apuntó contra Jean Ferrari tras poner a Manuel Barreto como DT de Perú.

Finalmente, Juan Manuel Vargas le mandó un mensaje a Jean Ferrari para cambiarle de tono al debate. El exlateral izquierdo le pidió al ahora director general de la FPF que lo llame para que trabaje en La Videna como gerente deportivo. Eso sí, le advirtió que todavía no tiene su certificado de estudios.

“Así que Jean confiamos en ti, que te vaya bien en la selección y hagas una buena chamba como lo hiciste en la ‘U’, pero llámanos pues, Jean ya sabes, estamos disponible para lo que quieras, él entrenador (’Machito’ Gómez) y yo he estudiado gerencia deportiva, no me han dado mi cartón porque todavía no he pagado, pero me lo van a dar”, cerró.