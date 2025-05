‘Loco’ Vargas reveló que confrontó a Ricardo Gareca por quitarle la capitanía a Claudio Pizarro: “Le estaba faltando el respeto”

El 'Loco' le reclamó al técnico argentino por no darle la cinta de capitán al 'Bombardero de los Andes'. (La Parilla del Loco)

Juan Manuel Vargas estrenó un nuevo capítulo de su podcast llamado ‘La Parrilla del Loco’. En esta oportunidad, el exfutbolista se reunió con el exmediocampista Carlos Lobatón, con quien compartió en la selección peruana durante distintas ediciones de la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

Los dos recordaron con mucha nostalgia sus anécdotas en la Videna y revelaron un suceso con el entrenador Ricardo Gareca. El popular ‘Loco’ contó que confrontó al ‘Tigre’, debido a que le quitó la capitanía a su amigo Claudio Pizarro para dársela a ‘Loba’ sin explicación alguna.

“Tú estabas en ese momento, te lo dije a ti, te dije ‘¿Oye Carlos por qué te dio la cinta a ti, si Claudio está acá?’ Fuimos a hablar, salió y dijo ‘¿Pero cuál es el problema?’ Yo creo que si hubieras estado solo y no hubiera estado Claudio, no hubiera dicho nada, pero yo creo que estando Claudio ahí, era otro tema, como que ya le estaba faltando el respeto, algo así, como yo lo veo”, detalló.

Lobatón agregó que él también conversó con Gareca y el técnico argentino le manifestó que si quiere dársela al ‘Bombardero de los Andes’ que lo haga. Finalmente, el exvolante de Cienciano optó por entregársela a la estrella del Werder Bremen sin problema alguno.

Juan Manuel volvió a insistir que “no me pareció, son decisiones del técnico, que a veces hay que respetar”. Mientras que Carlos le dio la razón. El exFiorentina quiso cerrar el tema con una broma, fiel a su estilo. “El que se dio cuenta fui yo, el que estaba jodiendo era yo, yo dije ‘a mi papi, mi churro, mi rey, por qué’”.

‘Loco’ Vargas aseguró que Gareca lo borró de la selección peruana

Por otro lado, Carlos Lobatón y Juan Manuel Vargas hablaron sobre sus salidas de la selección peruana. El ídolo de Sporting Cristal comenzó señalando que él se apartó por una lesión y que no pudo volver porque la ‘blanquirroja’ entró en una racha de triunfos con nuevos jugadores.

“Yo me alejé de la selección por una lesión, luego de eso comienzan a ganar, cuando un técnico tiene un equipo que comienza a ganar, es muy difícil que lo cambie, ya tiene que llamar a los mismos, eso es fútbol, al final se quedó con esos y bien porque pudimos ir al Mundial”, inició.

El ‘Loco’, contrario a la posición de ‘Loba’ de entender la decisión del ‘Tigre’, manifestó que “creo que ahí nos metieron una tremenda limpiada, yo creo que después de mi lesión que tuve con Venezuela...”.

“Esa era la misma base de Gareca, que supuestamente era la nueva camada después de la Copa América de Estados Unidos, yo me retiré con 35 años, después de lo que vi, ya no competía, el chip se me quitó, me dediqué a otras cosas, que no era lo adecuado, llego a la ‘U’ en el 2016, todavía entrenaba, la prensa me decía ‘vas a volver a la selección’, no era que el ‘Loco’ Vargas estaba acá y tenía que volver a la selección, para mí, eran otros temas, desde que salimos de ahí, nos metieron una limpiada a mí y a Claudio (Pizarro) de la put....”, añadió.

El exlateral contó que el 'Tigre' no lo volvió a llamar después de sufrir una lesión con la 'bicolor'. (La Parrilla del Loco)

La amistad del ‘Loco’ y Pizarro

La amistad de Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro traspasó los campos de juego, como la de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Los futbolistas en mención conformaron un grupo en la selección peruana llamado ‘Los cuatro fantásticos’, que se desarmó tras su paso por la Videna.

El ‘Loco’ y el ‘Bombardero de los Andes’ siguen muy cercanos y se reunen cuando el exdelantero viene a Perú de Alemania, país donde radica hace muchos años. Incluso han trabajado juntos como imagen de la casa de apuestas Playzon Bet y también con algunas inversiones alejadas del fútbol.