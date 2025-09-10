‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Los dos exjugadores protagonizaron enfrentamiento en clásico de exhibición. (Alejandro Lengua / cuenta de Tik Tok)

El Coliseo Chamochumbi inauguró su cancha sintética y la Municipalidad de Magdalena del Mar no tuvo mejor idea de desarrollar un partido de exhibición con leyendas de los dos clubes más grandes del Perú: Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Muchos hinchas del fútbol se dieron cita desde muy temprano del lunes 8 de setiembre en dicho complejo deportivo -ya que el ingreso era gratuito- para presenciar este compromiso lleno de varios exjugadores con pasado en el equipo ‘blanquiazul’ y ‘crema’.

En Alianza, había figuras como el goleador histórico Waldir Sáenz y los volantes Rinaldo Cruzado y Junior Viza; mientras que en Universitario, se encontraban uno de los más campeones del balompié nacional, José Luis Carranza, y el exintegrante de la selección peruana, Juan Manuel Vargas.

Durante esta jornada no solo hubo buen fútbol, sino también momentos picantes. Por ejemplo, los ‘íntimos’ iban ganando 2-1 cuando el árbitro cobró un penal a favor de los ‘merengues’ tras un sujetón de ‘Toñito’ Gonzales en el área. Rápidamente, los ‘victorianos’ protestaron, ya que consideraban que no era falta.

El que perdió los papeles fue ‘Wally’ Sáenz, quien le pidió a sus compañeros abandonar el campo de juego del Chamochumbi como muestra de su disconformidad con la decisión del referí principal. El exdelantero le hizo señales a los jugadores de equipo e inclusive quiso jalar a su portero para que se retire.

Esto no fue bien tomado por el ‘Loco’ Vargas, quien se acercó al ídolo de Alianza para encararlo. El exlateral izquierdo de la ‘U’ le reclamó, lo empujó e intercambiaron insultos. Afortunadamente, este altercado no pasó a mayores como en otras situaciones en las que el exFiorentina terminó agrediendo a su rival.

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por querer abandonar el campo en clásico de leyendas: lo empujó e insultó.

Clásico empatado

Después de dicho incidente, la ‘U’ anotó de penal el 2-2 con un violento disparo de Donny Neyra y Waldir Sáenz fue cambiado. En la siguiente acción, Alianza Lima se volvería a poner adelante en el marcador y se perfilaba como favorito para quedarse con el triunfo en este clásico de exhibición.

La fiesta del Universitario vs Alianza se trasladó a las tribunas del Coliseo Chamochumbi, donde se encontraban las barras de ambos elencos con instrumentos y banderolas, alentando y entonando los cánticos más característicos de los equipos de sus amores.

Finalmente, la ‘U’ igualó el marcador en la última jugada del cotejo, con un gol luchado por Juan Manuel Vargas, que desató la euforia en el recinto deportivo. Así terminó este amistoso con un empate 3-3 y con muchas incidencias que se volvieron virales en las redes sociales.

Universitario y Alianza Lima empataron 3-3 en partido de exhibición.

‘Loco’ Vargas y la vez que le pegó al ‘Cóndor’ Mendoza

En el Polideportivo Limatambo de San Borja, la cuarta fecha de la Copa Leyendas 2024 quedó marcada por un incidente inesperado entre dos figuras del fútbol peruano. El encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que reunió a viejas glorias de ambos clubes, se vio interrumpido por una pelea entre Andrés Mendoza y Juan Manuel Vargas.

La polémica se desató cuando el ‘Loco’, en un arrebato de ira, le propinó una contundente cachetada después de un intenso cruce de palabras entre ambos jugadores. La acción violenta dejó al ‘Cóndor’ atónito. El personal de seguridad intervino para separar a los involucrados y restablecer el orden, mientras que los dos exfutbolistas fueron expulsados por unos minutos.

El popular 'Loco' se descontroló por una falta y agredió al exdelantero de la selección peruana. (Video: Juega ).