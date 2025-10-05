Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El club ‘blanquiazul’ afrontará su segundo desafío en el torneo continental frente a su rival brasileño. Conoce cómo sintonizar el enfrentamiento

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Alianza Lima afronta su segundo
Alianza Lima afronta su segundo desafío en la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima continúa su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025. Luego de su debut en el certamen continental hace algunos días, el equipo ‘blanquiazul’ se prepara para afrontar su segundo encuentro, esta vez frente a Ferroviária de Esportes, conjunto brasileño que inició el torneo con una victoria. En la presente nota, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión de este emocionante duelo.

Luego de un estreno reñido ante Boca Juniors, el elenco dirigido por José Letelier se alista para enfrentar a uno de los rivales más exigentes del Grupo B y que llega con confianza tras arrancar el campeonato con una victoria ajustada frente a Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela.

En la primera jornada, Alianza Lima empató sin goles frente al elenco ‘xeneize’ en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Fue un encuentro de alta intensidad, donde ambos equipos generaron ocasiones claras pero no lograron romper el cero, gracias a la firme actuación de las arqueras y la falta de puntería en los últimos metros.

Uno de los momentos más importantes del duelo llegó en los minutos finales. Sobre el minuto 80, Adriana Lúcar protagonizó la jugada más peligrosa del compromiso: tras un remate y un rebote concedido por la guardameta de Boca, la árbitra sancionó penal a favor de las peruanas. Sin embargo, la intervención del VAR anuló la decisión tras confirmar una posición adelantada de la delantera nacional, lo que dejó el marcador inalterado.

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0 resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025. Pluto TV

Tras sumar su primer punto frente al club más laureado del fútbol femenino argentino, ahora el cuadro ‘íntimo’ se prepara para su segundo compromiso, nada menos que ante Ferroviária, campeón de la Libertadores Femenina en dos ediciones (2015 y 2020). El duelo será clave para las aspiraciones de Alianza, que buscará sumar de a tres y dar un paso firme hacia los cuartos de final del certamen.

Alianza Lima vs Ferroviária: horario del partido por la Copa Libertadores Femenina 2025

El esperado encuentro entre Alianza Lima y Ferroviária está programado para este domingo 5 de octubre, en el marco de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El pitazo inicial será a las 18:00 horas de Perú y se jugará en el Estadio Florencio Sola, ubicado en la ciudad de Banfield, Argentina. A continuación, te compartimos los horarios por cada país de la región:

  • 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.
  • 19:00 horas en Venezuela, Bolivia y la costa este de Estados Unidos (Miami).
  • 20:00 horas en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
Alianza Lima empató con Boca
Alianza Lima empató con Boca Juniors 0-0 en la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025. Conmebol

¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Ferroviária por la Copa Libertadores Femenina 2025?

La transmisión del compromiso estará a cargo de Pluto TV, que cuenta con los derechos exclusivos para toda Sudamérica de la Copa Libertadores Femenina 2025. El encuentro será emitido de manera gratuita a través de su plataforma digital, accesible desde computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles.

Para el público de habla hispana, el duelo estará disponible por el canal Pluto TV Deportes (canal 402), mientras que los espectadores en Brasil podrán seguir el choque mediante Pluto TV Esportes (también canal 402), con narración y comentarios en portugués.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del enfrentamiento, con minuto a minuto en vivo, estadísticas en tiempo real, crónicas, videos de los goles y todas las reacciones post partido a través de su página web y redes sociales.

