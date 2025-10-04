Perú Deportes

Golazo de Mauro Da Luz para hat-trick y remontada de ADT ante Sporting Cristal por Liga 1 2025

En menos de cinco minutos, el delantero uruguayo dio vuelta al marcador en Tarma, capitalizando errores defensivos y mostrando su instinto letal dentro del área

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

Mauro Da Luz anota el tercer gol de ADT, sacando ventaja al cuadro celeste. | L1MAX

Mauro Da Luz brilló con luz propia este sábado 4 de octubre en Tarma. En el partido entre Sporting Cristal y ADT correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el delantero uruguayo emergió como la gran figura del encuentro al marcar un demoledor hat-trick que permitió al conjunto local remontar el marcador en uno de los momentos más intensos y decisivos de la contienda.

El encuentro comenzó con buen pie para los tarmeños. Da Luz abrió el marcador en apenas 15 minutos de juego tras aprovechar un rebote en el área. No obstante, la reacción de los ‘rimenses’ fue inmediata: primero Santiago González, y luego Leandro Sosa, revirtieron el resultado antes del descanso, dejando al cuadro visitante en ventaja al término de la primera mitad.

Con el 2-1 en contra, el panorama parecía adverso para ADT, pero el equipo no bajó los brazos. Ya en el complemento, el conjunto dirigido esta tarde por Cristian Ruggeri mostró carácter y determinación para equilibrar el juego y volver a meterse en el partido. Fue entonces cuando, una vez más, el ‘77’ del cuadro local apareció en escena para sellar una victoria memorable en casa.

Mauro Da Luz, con su olfato goleador intacto, necesitó de apenas tres minutos para encaminar la remontada tarmeña al anotar dos goles que completaron su hat-trick en el partido. El primero de ellos llegó tras una desatención en la defensa de Sporting Cristal en un córner: los defensores ‘cerveceros’ no lograron despejar el balón y el delantero, oportuno y preciso, no perdonó para igualar el marcador.

Mauro Da Luz anota el tanto del empate. | L1MAX

Poco después, el uruguayo confirmó su gran actuación con el gol decisivo que le dio la victoria a ADT. Aprovechando un error en la salida de la visita, Da Luz se sacó de encima con fuerza y velocidad a un rival, se internó rápidamente en el área ‘rimense’ y definió con sutileza al poste más lejano de la portería, dejando sin opciones a Diego Enríquez en el mano a mano.

Quedaban 17 minutos más los siete de adición, y Sporting Cristal se lanzó con todo en busca de un empate agónico. Sin embargo, a pesar de sus constantes intentos, no logró vulnerar la resistencia de un plantel que se mostró sólido y ordenado en el cierre del partido. Con temple y determinación, el equipo tarmeño defendió su ventaja y selló un valioso 3-2, que le permite sumar tres puntos clave y acercarse a la zona de clasificación a un torneo internacional.

Mauro Da Luz, el héroe de Tarma

Hasta esta jornada, Mauro Da Luz solo había celebrado un gol en toda la temporada con ADT. Su aporte en el juego no se veía reflejado en las estadísticas, pero este sábado se sacó la espina de la mejor manera: con un impecable hat-trick frente a Sporting Cristal, el primero de su carrera profesional y de enorme valor para las aspiraciones del cuadro tarmeño.

Mauro Da Luz celebró el
Mauro Da Luz celebró el primer hat-trick de su carrera en el partido ante Sporting Cristal por Liga 1 2025. Crédito: ADT

“Muy contento por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, contra un rival de jerarquía que siempre pelea arriba y hace bien las cosas, tanto de local como de visita. Pero pudimos sacar adelante el partido, nos impusimos al resultado. Estamos en un lindo momento, una linda racha. Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo. Nos merecíamos estos puntos”, expresó el delantero uruguayo tras el encuentro.

Da Luz, quien se retiró ovacionado del campo a los 81 minutos, espera mantener esta racha goleadora en el tramo final del campeonato y seguir siendo decisivo para su equipo. ADT, con esta victoria, dio un paso importante en su lucha por alcanzar un torneo internacional. Actualmente, se ubica en el noveno lugar de la tabla acumulada, con los mismos puntos que Alianza Atlético (8°), el último clasificado parcialmente a la Copa Sudamericana.

