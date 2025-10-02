Perú Deportes

Padre de Renato Tapia lanza dardo a la FPF y habla de un posible regreso de su hijo al Perú: “Las cosas empezaron y terminaron mal”

En medio de la controversia entre el volante y la federación, su padre Luis Tapia se refirió al conflicto originado en redes sociales y abrió la puerta a un posible retorno al fútbol peruano

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

En medio de la controversia entre el volante y la federación, Luis Tapia se refirió al conflicto originado en redes sociales y lo que quiso expresar su hijo. (Video: Denganche)

Renato Tapia volvió al centro de la polémica tras la reciente designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana. Un mensaje publicado por el mediocampista en redes sociales apenas minutos después del anuncio fue interpretado como una crítica indirecta a la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Pocos días después, se conoció que el ‘Cabezón’ quedó fuera de la convocatoria para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre.

La publicación en cuestión apareció en la red social X (antes Twitter) solo 20 minutos después de que se oficializara a Barreto como sucesor de Óscar Ibáñez. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, escribió el jugador. Aunque no mencionó a nadie directamente, el mensaje fue rápidamente asociado al contexto y, según versiones periodísticas, habría sido un factor determinante en su exclusión de la nómina para el próximo encuentro.

En ese contexto, el padre de Renato Tapia, Luis, se pronunció al respecto en entrevista con ‘Denganche’, donde lanzó duras críticas al manejo dirigencial en la FPF. Consultado sobre el “nuevo conflicto” con la federación, prefirió no entrar en especulaciones sobre la intención del post y dejó en claro que solo su hijo puede aclararlo.

“Eso puede ser tomado de muchas formas. Hay muchas maneras de interpretar lo que él dijo. Realmente, el único que puede decir exactamente qué quiso expresar con eso es él mismo. Las interpretaciones son de cada uno y la forma en la que quieran tomarlo”, señaló

Renato Tapia es uno de
Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección peruana. Crédito: Instagram

Además, señaló que el mensaje del volante pudo estar relacionado con el cambio de planes dentro del comando técnico. “Personalmente, yo puedo asumir que fue por un tema que se habló y que al final no se concretó o no se cumplió. El mismo profesor Ibáñez dijo que ya le habían propuesto quedarse en estos partidos de entrenamiento, pero al final se cambió de decisión y se optó por elegir a Barreto. Esto a muchos les puede parecer bueno, a otros no”, indicó.

Dardo a la FPF

Más allá de la situación puntual de su hijo, el padre de Renato Tapia también se pronunció sobre el manejo de la selección peruana durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026. Cuestionó con dureza la falta de continuidad en el comando técnico y apuntó directamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por lo que considera una mala gestión.

“Los constantes cambios que han habido representan un pésimo manejo por parte de la FPF. La elección de Juan Reynoso me pareció buena en su momento: es un entrenador joven, peruano y con experiencia, pero el equipo no respondió y él tampoco desde su posición”, apuntó.

Asimismo, criticó las decisiones que vinieron después. Principalmente, Luis Tapia señaló que la llegada de Jorge Fossati fue más un movimiento mediático que una apuesta técnica. “La contratación de Fossati fue, para mí, un golpe mediático. Aprovecharon que había campeonado con la ‘U’ y se eligió sin analizar bien las cosas. No me pareció lo correcto. Después, nadie quería agarrar la selección por estar en una posición muy mala, y por eso se escogió a Ibáñez”, dijo.

Renato Tapia, inamovible en Al
Renato Tapia, inamovible en Al Wasl. - Crédito: Difusión

Finalmente, el padre de Renato Tapia hizo un balance crítico del proceso rumbo al Mundial 2026 y reflexionó sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador de la ‘blanquirroja’. “Un proceso de eliminatorias debería durar normalmente cuatro años, pero nosotros tuvimos tres entrenadores y las cosas empezaron mal y terminaron igual. Necesitamos un técnico que respete nuestra esencia”, sentenció

¿Renato Tapia en Alianza Lima?

Entre otros temas, Luis Tapia también fue consultado sobre la posibilidad de que su hijo juegue algún día en Alianza Lima, club del que es hincha confeso. El padre del volante fue cauto, pero no cerró la puerta:

“Tendrían que darse muchas cosas. Por la edad que tiene, él todavía tiene varios años más para seguir jugando al fútbol. Dejar a la familia para venir a jugar al Perú puede conllevar a otros temas, es un poco complicado. La decisión la tomará él en su debido momento. Él ha expresado que le gustaría terminar su carrera ahí, pero eso se verá con el tiempo, a dónde lo lleva la vida”.

Luis Tapia, papá del mediocampista, se refirió a la posibilidad de que su hijo juegue por los 'blanquiazules'. (Video: Denganche)

