Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

El exdelantero peruano compartió vestuario con el mediocampista en Schalke 04 y ahora estarán juntos en un programa de ‘Enfocados’. El ‘10 de la calle’ prometió más figuras europeas en su podcast

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa.

Jefferson Farfán dejó el fútbol por allá en el 2022 después de conquistar un bicampeonato con el club de sus amores, Alianza Lima, y decidió alejarse de los flashes por un tiempo. Actualmente, la ‘Foquita’ ha encontrado una faceta que lo ha devuelto a las tapas de los diarios.

El exdelantero de la selección peruana inició un proyecto junto a su amigo de toda la vida y también exjugador, Roberto Guizasola. Ambos quisieron entregarle al amante del fútbol una nueva versión de los típicos programas de Youtube con ‘Enfocados’.

La ‘Foca’ y ‘Cucurucho’ entrevistan a personajes del balompié nacional y extranjero, pero con un estilo distinto, respaldado en las experiencias propias del invitado y la química entre estos dos exfutbolistas. Su chispa y humor traídos del barrio los ha llevado a la cima de la plataforma más vista del mundo.

Pero, como en el fútbol, Farfán y Guizasola quieren seguir creciendo, por ese motivo, comenzaron a citar a jugadores internacionales. Por su canal, desfilaron los integrantes de la selección colombiana, Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero. Ahora, ambos han dado un paso -como ellos dicen- galáctico.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Enfocados’ dio a conocer que en el próximo capítulo contarán con el multicampeón con Barcelona y leyenda croata, Ivan Rakitić, con quien la ‘Foquita’ compartió vestuario en Schalke 04 de Alemania durante los mejores años de su carrera deportiva.

“Nunca lo duden: ¡Enfocados es Galaxia! Este domingo entrevista con ¡¡IVAN RAKITIC!! Iniciamos nuestra gira europea con el exjugador que fue CRACK MUNDIAL del FC Barcelona, Sevilla, Schalke 04 y más. Además, fue campeón de la Champions League al lado de Messi y subcampeón del mundo con su selección", posteó la página.

Jefferson Farfán entrevistará a Ivan Rakitić en Enfocados.

La amistad entre Farfán y Rakitić

Todo comenzó en la temporada 2008-2009 cuando Jefferson Farfán dejó el PSV Eindhoven y fichar por Schalke 04. Ahí, en el vestuario alemán, ya se encontraba Ivan Rakitić, quien había la temporada pasada, procedente de Basilea de Suiza.

Los dos jugadores tres temporadas en el cuadro de la Bundesliga. Lastimosamente no pudieron levantar un trofeo juntos, debido a que el croata partió a mitad de la temporada 2010-2011 hacia Sevilla de España, equipo que le sirvió como plataforma para terminar recalanado en Barcelona.

La relación entre ambos traspasó las canchas de fútbol y entrenamientos. Muestra de ello fue la postal que se sacaron luego del amistoso Perú vs Croacia, que se celebró durante el 2018 a puertas de la Copa del Mundo de Rusia y terminó con victoria de la ‘bicolor’ por el resultado 2-0.

Farfán y Rakitic tras el Perú vs. Croacia del 2018.

Después, ambos jugadores intercambiaban saludos mediante su cuenta de Instagram, ya sea por el día de su cumpleaños, el anuncio de su retiro del fútbol o simplemente por algún recuerdo que tenían dentro del campo de juego.

Ahora, post anuncio de la entrevista en ‘Enfocados’, Jefferson Farfán compartió fotos con Ivan Rakitić y le dejó un mensaje: “Qué gusto volver a verte hermano Rakitić. Gracias por tu tiempo, la buena onda con todo mi equipo y el extraordinario vino de tu marca. Pasamos un muy buen rato, hasta la próxima hermano”.

Este capítulo con el subcampeón del mundo en Rusia 2018 será publicado en el canal oficial de Youtube de Farfán este domingo 5 de octubre a las 20:00 horas de Perú y promete ser el primero de muchos con invitados de Europa.

