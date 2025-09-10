Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

Jefferson Farfán será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del Perú. Foto: AFP

El exdelantero peruano Jefferson Farfán compartió recientemente su visión sobre los mejores futbolistas de todos los tiempos, presentando un ranking personal que ha generado interés entre aficionados y hasta firmas como Te Apuesto. En su podcast Enfocados, la selección de estas figuras se realizó mediante una dinámica conocida como ranking a ciegas, en la que el orden de aparición de los nombres se decide al azar y sin conocimiento previo del siguiente candidato.

Lionel Messi encabeza la lista, a quien Farfán calificó como “el mejor de la historia”. El segundo lugar corresponde a Neymar y el tercero a Fernando Torres. Completan el ranking Samuel Eto’o, Eden Hazard, Carlos Tévez, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski y Edison Cavani.

La selección de Jefferson Farfán y su recorrido profesional

A lo largo del episodio, Farfán subrayó la complejidad de ordenar a futbolistas de este nivel, y afirmó que la modalidad a ciegas genera ubicaciones inesperadas para los participantes. “No sabes quién viene después, entonces tienes que decidir en el momento”, explicó, al justificar algunas de sus elecciones.

En otra sección del podcast, el exjugador recordó a los rivales más exigentes que enfrentó en su carrera internacional, mencionando a Franck Ribéry, Neymar y Messi como los oponentes más complejos que tuvo frente a él en torneos de élite. “Soy fanático de Neymar, es mi ídolo. Un fuera de serie”, afirmó, aunque finalmente situó a Messi como su principal referente futbolístico.

La experiencia internacional de Farfán respalda el interés que despiertan sus opiniones. Fue figura en clubes como Alianza Lima, PSV Eindhoven, Schalke 04, Al-Jazira y Lokomotiv Moscú, obteniendo títulos y participando en instancias decisivas de torneos continentales. Con la selección de Perú, sumó 100 partidos oficiales y anotó 27 goles, convirtiéndose en una de las piezas clave para la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En el plano local, Farfán señaló a Carlos ‘Kukín’ Flores como el mejor ‘10’ que ha visto en el fútbol peruano. “Tenía una calidad impresionante”, aseguró.

Para definir su mejor equipo de vestuario, seleccionó a futbolistas como Manuel Neuer, Ivan Rakitic, Philipp Cocu y Paolo Guerrero, todos referentes en los equipos con los que compartió plantel a lo largo de su carrera.

