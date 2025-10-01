Tabla de posiciones de Champions League 2025/2026: así van los equipos durante la fecha 2 de la fase de la liga.

Hoy, miércoles 1 de octubre, la segunda jornada de la fase de la liga de la Champions League 2025/2026 llegarán a su fin. Esta semana tuvo grande compromisos, buen fútbol y sobre todo muchos goles. Los hinchas del balompié deberán esperar hasta la mitad del presente mes para que se dispute la fecha 3.

El certamen más importante de la UEFA a nivel de equipos tiene un nuevo formato desde la edición pasada, con una fase liga integrada por 36 equipos. En esta etapa, cada club disputa ocho partidos ante rivales distintos: cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Tras concluir la fase liga, los ocho primeros en la tabla avanzan directamente a los octavos de final. Los conjuntos que se ubiquen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán afrontar una eliminatoria de play-offs para acceder a dicha ronda, mientras que los clasificados después del puesto 24 quedan fuera del torneo.

La jornada 3 de la fase de la liga está programada para iniciar el 21 de octubre y contará con grandes enfrentamientos. Por ejemplo, Arsenal chocará con Atlético Madrid en Inglaterra y Real Madrid hará lo propio con Juventus en España. Dos choques que prometen mucho.

36 equipos luchan por conquistar el trofeo más importante de la UEFA: Champions League.

Tabla de posiciones de la Champions League durante la fecha 2

Programación y resultados de la fase la liga de Champions League 2025

Fecha 1

- PSV 1-3 Unión Saint-Gilloise

- Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

- Juventus 4-4 Borussia Dortmund

- Benfica 2-2 Qarabag

- Tottenham 1-0 Villarreal

- Real Madrid 2-1 Olympique Marsella

- Olympiacos 0-0 Pafos

- Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt

- Bayern Múnich 3-1 Chelsea

- PSG 4-0 Atalanta

- Ajax 0-2 Inter

- Liverpool 3-2 Atlético Madrid

- Copenhague 2-2 Leverkusen

- Brujas 4-1 Monaco

- Frankfurt 5-1 Galatasaray

- Sporting Lisboa 4-1 Kairat

- Newcastle 1-2 Barcelona

- Manchester City 2-0 Napoli

Los 'merengues' debutaron en la presente Champions League con un triunfo. (Real Madrid)

Fecha 2

- Kairat 0-5 Real Madrid

- Atalanta 2-1 Brujas

- Olympique de Marsella 4-0 Ajax

- Inter 3-0 Slavia Praga

- Chelsea 1-0 Benfica

- Galatasaray 1-0 Liverpool

- Pafos 1-5 Bayern Múnich

- Bodo/Glimt 2-2 Tottenham

- Atlético Madrid 5-1 Frankfurt

- Qarabag vs Copenhague FC (1 de octubre / 11:45 horas)

- Union Saint-Gilloise vs Newcastle (1 de octubre / 11:45 horas)

- Arsenal vs Olympiacos (1 de octubre / 14:00 horas)

- Barcelona vs PSG (1 de octubre / 14:00 horas)

- Leverkusen vs PSV (1 de octubre / 14:00 horas)

- Monaco vs Manchester City (1 de octubre / 14:00 horas)

- Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao (1 de octubre / 14:00 horas)

- Napoli vs Sporting Lisboa (1 de octubre / 14:00 horas)

- Villarreal vs Juventus (1 de octubre / 14:00 horas)

Dónde ver la Champions League en Perú

Los partidos de la fase de la liga de la Champions League tienen distintos canales, depende mucho de la programación. Mayormente, todos pasan por la señal de ESPN o la plataforma de streaming llamada Disney Plus, que cuenta con planes de suscripción mensuales como anuales.

Por otro lado, te puedes enterarte de todos los detalles de la competencia más importante de la UEFA a nivel de clubes mediante la página web de Infobae Perú. Goles, incidencias, declaraciones y más. No te lo puedes perder.