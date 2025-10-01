Perú Deportes

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY: canal tv online del duelo por jornada 2 de la Champions League 2025

Los ‘azulgranas’ se medirán con los parisinos en un duelo que será como una final adelantada. Conoce las señales disponibles para el vibrante duelo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Dónde ver Barcelona vs PSG
El Barcelona hace un alto a su correctísima andadura en LaLiga 2025/26 para volver a centrar su atención en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En esta su segunda presentación tendrá una evaluación de enorme rigor cuando se cite contra el PSG, campeón defensor, en el Olímpico de Montjuic.

De acuerdo con la programación de la UEFA, el atractivo compromiso se disputará hoy, miércoles 1 de octubre, a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. En lo que respecta a las señales de transmisión, los canales encargados son ESPN y Movistar Plus+. Además, la plataforma Disney + (Streaming) cuenta con los derechos de difusión.

El Barcelona arrancó su camino en la Champions League 2025/26 con un triunfo dramático ante el Newcastle en St. James’ Park, imponiéndose 2‑1 con un doblete de Marcus Rashford. El partido fue parejo en el primer tiempo, con dominio inglés y buenas ocasiones de Elanga y Barnes, pero sin concretar.

En la segunda mitad, el Barça supo explotar sus oportunidades: primero con un cabezazo de Rashford tras centro de Koundé y luego con un disparo potente desde fuera del área que se coló en la escuadra. El Newcastle descontó con un gol de Anthony Gordon en el minuto 90′, lo que encendió tensión al final, pero no fue suficiente.

Con seis fechas disputadas del actual periodo de la Ligue 1, el PSG es primero en la tabla de colocaciones con 15 unidades, aunque comparte el sitial con un Olympique Lyon que no quiere perderle el paso bajo ninguna forma. Disfrutando de ese gratificante momento, con un Luis Enrique ungido hace no mucho como el Mejor Entrenador con el Trofeo Johan Cruyff en la gala del Balón de Oro, los parisinos van por una noche memorable en Catalunya.

En su estreno, por la defensa de la corona, el París-Saint Germain no presentó dificultades para pasar por encima del Atalanta, en el Parque de los Príncipes, con un apabullante 4-0 que tuvo como protagonistas a Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Goncalo Ramos y Nuno Mendes.

Dónde ver Barcelona vs PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025/26

El duelo entre Barcelona y PSG será transmitido por ESPN, señal que adquirió los derechos exclusivos de la UEFA Champions League para Perú y toda Sudamérica. Además, los fanáticos podrán seguir el partido en streaming a través de la plataforma Disney+, disponible únicamente para usuarios del Plan Premium.

Horario de Barcelona vs PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025/26

El cotejo entre Barcelona y PSG por la segunda fecha de la Champions League 2025/26 se disputará el miércoles 1 de octubre. El encuentro comenzará a las 13:00 horas en México (Ciudad de México); a las 14:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú; a las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia y la costa este de Estados Unidos; y a las 16:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Alineaciones probables del Barcelona vs PSG por Champions League 2025/26

Barcelona: Szcsesny; Koundé, Eric, Christensen, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Zaire Emery, Mayulu; Mbaye, Barcola y Ramos.

