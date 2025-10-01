Perú Deportes

Jugador de ADT fue expulsado por insinuar que le pagaron al árbitro tras una falta a favor de Juan Pablo II por Liga 1 2025

Controversia en Chongoyape. El juez Micke Palomino empleó el monitor del VAR para revisar un particular gesto de Ángel Pérez, a quien terminó echando tras confirmar el irrespeto dentro del campo de juego

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Ocurrió en el duelo ante Juan Pablo II. (Video: L1MAX)

El partido entre Juan Pablo II College y Asociación Deportiva Tarma, disputado en la localidad de Chongoyape, ha trascendido más por una polémica que por el resultado. Hubo empate a uno, pero lo más llamativo fue cómo el árbitro Micke Palomino recurrió al Sistema de Videoarbitraje para revisar un gesto.

A los 68′ minutos del segundo tiempo, los asistentes Iver Villegas y Raúl López, ubicados en la sala VAR, advirtieron de un accionar controversial por parte de Ángel Pérez, quien estaba llamado a ser pieza de recambio para dejarle su lugar al veterano Hernán Rengifo; sin embargo, el movimiento jamás llegó a concretarse.

El plantel oficial de Juan
El plantel oficial de Juan Pablo II College en la temporada 2025 de Liga 1. - Crédito: Difusión

Desde su auricular, Micke Palomino escuchó las indicaciones de sus colegas y paralizó las acciones para acercarse al monitor VAR con el propósito de revisar el ademán en cuestión realizado por el lateral reconvertido a mediocentro. No había duda, se trataba de un irrespeto que ponía en duda la honorabilidad del silbante.

En concreto, el futbolista de ADT hizo el clásico gesto que alega una compra arbitral, algo que no perdonó el juez bajo ninguna circunstancia. Así las cosas, al momento de finalizar con su observación, se aproximó a Ángel Pérez y le mostró la tarjeta roja expulsándolo de la contienda.

Con uno menos, los visitantes tuvieron que afrontar el resto del envite. Pero esa situación no amilanó al contrincante, por el contrario, lo insufló de carácter y tirando de esa virtud se estableció la igualada final, cinco minutos después de la expulsión, con una diana firmada por Nazareno Bazán.

“Hemos venido haciendo un buen trabajo. Por ahí hoy no se nos dio el tener el arco en cero que de darse creo que lo ganamos, pero recalcar que después de un jugador menos sacamos esa rebeldía. Nosotros tenemos que creérnosla para jugar los partidos de tú a tú”, reconoció John Narváez.

Nazareno Bazán anotó un gol
Nazareno Bazán anotó un gol en empate a uno contra Juan Pablo II College. - Crédito: ADT

