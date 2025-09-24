Perú Deportes

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

El delantero nacional ingresó en la segunda mitad con el gol bajo el brazo y estableció el empate de los suyos a dos para forzar la tanda de penales

Por José Manuel Quintana

Guardar
El delantero peruano definió desde el punto de penal con remate cruzado. (Video: DSports)

Una de cal y una de arena. La celebración no pudo ser completa para Gianluca Lapadula. El ariete se reencontró con el gol luego de casi cinco meses. En el encuentro entre su equipo, Spezia, y el Parma, el atacante estableció el 2-2 parcial para forzar la tanda de penales. El compromiso fue válido por la primera ronda de la Coppa Italia. Más tarde, el ‘Peruviano’ falló un tanto desde los doce pasos que condicionó la eliminación de los ‘aquilotti’.

El marcador del estadio Ennio Tardini iluminaba un 2-1 a favor de Parma, los locales. En el complemento, el adiestrador de la visita, Luca D’ Angelo mandó al gramado de juego a Lapadula. El futbolista de 35 años había sumado minutos hace tres días en un juego correspondiente a la Serie B del Calcio.

La balanza se inclinó hacia la escuadra del seleccionado nacional cuando Elia Picco fue expulsado a los 76 minutos. La escuadra visitante se propuso hacer valer la ventaja numérica y así lo consiguió. Solo cinco minutos más tarde, el novel Christian Comotto envió un centro rasante al corazón del área y llegó al botín izquierdo de Lapadula.

Spezia quedó eliminado de la
Spezia quedó eliminado de la Coppa Italia a manos del Parma en primera ronda. Crédito: X Parma

El delantero giró para perfilarse y ensayó un zurdazo para batir la portería de Zion Suzuki. El ex AC Milán celebró con un miembro del comando técnico con un emotivo abrazo, al que se unieron los demás integrantes del banquillo. La última vez que el seleccionado peruano había anotado fue el 4 de mayo en el juego por Serie B ante Reggiana.

Tras la igualdad a dos en los 90 minutos, el encuentro debía definirse desde la tanda de penaltis. El ingresado en el tramo final Edoardo Soleri falló el primer disparo de la tanda y puso arriba al Parma. Más adelante, Gianluca Lapadula erró su disparo luego de mandar la pelota muy por encima del travesaño.

Pese a que la serie se extendió por el yerro de Alessandro Circati, del Parma, el argentino Ordóñez le dio el pasaje a la siguiente ronda a su equipo. De esta forma, el cuadro de Lapadula solo estará en competencia en la Serie B de Italia, donde por ahora marcha en la 18° casilla con dos puntos producto de dos empates y dos derrotas en el inicio de la temporada.

Fue ante Parma por la Copa Italia. (Video: DSports)

A levantar vuelo

El pasado curso del Spezia Calcio terminó con un sabor amargo. El cuadro dirigido por Luca D’ Angelo luchó hasta el final por el ascenso directo, pero finalmente quedó en el tercer lugar de la Serie B y clasificó a los ‘play-offs’.

Durante la fase regular, Spezia se ubicó en la tercera plaza con 63 puntos, por detrás de Sassuolo y Pisa, que fueron los equipos con pasaje directo a la categoría máximo del fútbol italiano. Luego, en los ‘play‑offs’ de ascenso, superó en semis a Catanzaro con un marcador global de 4‑1 gracias, entre otros partidos, a un triunfo de 2‑1 en casa.

Sin embargo, en la final sufrida frente a Cremonese, Spezia cayó 3‑2 en casa en el partido decisivo, resultado que le impidió ascender. El técnico expresó su pesar al reconocer la decepción del equipo, aunque también destacó el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la hinchada.

Temas Relacionados

Gianluca LapadulaSpeziaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ viajaron a Chile con la ilusión de traerse la clasificación a semifinales en la maleta. Para ello debe ganar sí o sí por cualquier marcador. Será todo o nada. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Será todo o nada para el equipo de Marcelo Gallardo en Sao Paulo, donde debe remontar el 2-1 de la ida. Hay mucho en juego y ambos equipos lo saben. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Arrancó los encuentros por la instancia decisiva rumbo a las semifinales en la cita mundialista. Se conocieron a los dos primeros equipos que siguen en competencia

Resultados del Mundial de Vóley

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación

El plantel ‘blanquiazul’ arribó al país sureño para medirse ante la Universidad de Chile. El compromiso se llevará a cabo a puertas cerradas debido a las restricciones que impuso la Conmebol al cuadro ‘azul’

Hincha chileno insultó a Fernando

Se reveló que Luis Zubeldía rechazó ser nuevo DT de la selección peruana: ¿Cuál sería la otra opción de la FPF?

Jean Ferrari no será el único que responsable en reunirse con los técnicos candidatos para dirigir a la ‘blanquirroja’, también estará presente Agustín Lozano, presidente de la Federación

Se reveló que Luis Zubeldía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana niega infracción a

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva, presidente de Brasil: Estos son los temas que abordaron

¿Tomás Gálvez retirará la demanda para declarar ilegal a Fuerza Popular? Esto dijo el fiscal de la Nación

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

ENTRETENIMIENTO

Protagonista de la película Nanito

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación

Se reveló que Luis Zubeldía rechazó ser nuevo DT de la selección peruana: ¿Cuál sería la otra opción de la FPF?