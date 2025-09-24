Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

El delantero peruano definió desde el punto de penal con remate cruzado. (Video: DSports)

Una de cal y una de arena. La celebración no pudo ser completa para Gianluca Lapadula. El ariete se reencontró con el gol luego de casi cinco meses. En el encuentro entre su equipo, Spezia, y el Parma, el atacante estableció el 2-2 parcial para forzar la tanda de penales. El compromiso fue válido por la primera ronda de la Coppa Italia. Más tarde, el ‘Peruviano’ falló un tanto desde los doce pasos que condicionó la eliminación de los ‘aquilotti’.

El marcador del estadio Ennio Tardini iluminaba un 2-1 a favor de Parma, los locales. En el complemento, el adiestrador de la visita, Luca D’ Angelo mandó al gramado de juego a Lapadula. El futbolista de 35 años había sumado minutos hace tres días en un juego correspondiente a la Serie B del Calcio.

La balanza se inclinó hacia la escuadra del seleccionado nacional cuando Elia Picco fue expulsado a los 76 minutos. La escuadra visitante se propuso hacer valer la ventaja numérica y así lo consiguió. Solo cinco minutos más tarde, el novel Christian Comotto envió un centro rasante al corazón del área y llegó al botín izquierdo de Lapadula.

Spezia quedó eliminado de la Coppa Italia a manos del Parma en primera ronda. Crédito: X Parma

El delantero giró para perfilarse y ensayó un zurdazo para batir la portería de Zion Suzuki. El ex AC Milán celebró con un miembro del comando técnico con un emotivo abrazo, al que se unieron los demás integrantes del banquillo. La última vez que el seleccionado peruano había anotado fue el 4 de mayo en el juego por Serie B ante Reggiana.

Tras la igualdad a dos en los 90 minutos, el encuentro debía definirse desde la tanda de penaltis. El ingresado en el tramo final Edoardo Soleri falló el primer disparo de la tanda y puso arriba al Parma. Más adelante, Gianluca Lapadula erró su disparo luego de mandar la pelota muy por encima del travesaño.

Pese a que la serie se extendió por el yerro de Alessandro Circati, del Parma, el argentino Ordóñez le dio el pasaje a la siguiente ronda a su equipo. De esta forma, el cuadro de Lapadula solo estará en competencia en la Serie B de Italia, donde por ahora marcha en la 18° casilla con dos puntos producto de dos empates y dos derrotas en el inicio de la temporada.

Fue ante Parma por la Copa Italia. (Video: DSports)

A levantar vuelo

El pasado curso del Spezia Calcio terminó con un sabor amargo. El cuadro dirigido por Luca D’ Angelo luchó hasta el final por el ascenso directo, pero finalmente quedó en el tercer lugar de la Serie B y clasificó a los ‘play-offs’.

Durante la fase regular, Spezia se ubicó en la tercera plaza con 63 puntos, por detrás de Sassuolo y Pisa, que fueron los equipos con pasaje directo a la categoría máximo del fútbol italiano. Luego, en los ‘play‑offs’ de ascenso, superó en semis a Catanzaro con un marcador global de 4‑1 gracias, entre otros partidos, a un triunfo de 2‑1 en casa.

Sin embargo, en la final sufrida frente a Cremonese, Spezia cayó 3‑2 en casa en el partido decisivo, resultado que le impidió ascender. El técnico expresó su pesar al reconocer la decepción del equipo, aunque también destacó el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la hinchada.