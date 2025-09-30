Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”

Franco Navarro da un ultimátum a Carlos Zambrano. - Crédito: Alianza Lima

Existe demasiado malestar en la interna de Alianza Lima por las reiterativas expulsiones de Carlos Zambrano, las cuales han mellado profundamente en el rendimiento y planificación de los suyos ya sea en Liga 1 o CONMEBOL Sudamericana. La gota que ha rebalsado el vaso fue su reciente salida prematura contra Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Frente a ese difícil e inusual escenario, el director deportivo del club ha salido al escenario público para expresar su incomodidad por la actitud irresponsable del ‘Káiser’, a quien buscará aplicarle una sanción única para que recupere la cordura en el tramo final de la competición local.

“Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo. También por los excesos en el tema de las expulsiones. Yo creo que ya es momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la interna y tratar de ponerle el pecho y seguir adelante, porque esto no termina y hay que seguir”, declaró a L1MAX.

Al momento que la delegación de Alianza Lima se dispuso a retornar a la capital, desde el aeropuerto Velasco Astete, Zambrano asumió su responsabilidad en la reciente derrota doméstica y admitió que se ubicaría delante de sus compañeros para expresar perdón.

El defensa vio la roja tras fuerte codazo contra rival. (Video: L1MAX)

Zambrano, consciente del castigo

El defensor Carlos Zambrano reconoció que Alianza Lima le impuso una sanción tras su más reciente expulsión, ocurrida en el partido contra Cienciano, en la ciudad de Cusco. Esta situación dejó a su equipo con diez jugadores antes de concluir la primera mitad, lo que complicó considerablemente las aspiraciones de los blanquiazules en el encuentro.

“Es difícil explicar para mí mismo. A veces uno trata de excusarse o buscar alguna salida del mal momento que puedo tener en lo personal, fuera del resultado que es muy negativo para el club. En este caso, soy consciente que vine perjudicando a mi club, a mis compañeros, en un momento complicado, más en la altura”, sostuvo en diálogo con Radio Programas del Perú.

“He hablado con todo el grupo en general y sobre todo con el área deportiva. Con Franco, con ‘Franquito’ Navarro. Sé que voy a recibir una sanción económica, lo más probable, y simplemente asumirla. No me excuso en nada, solo a tratar de salir adelante porque sé de la calidad de jugador que soy", añadió.

Con la suspensión de Carlos Zambrano, el entrenador Néstor Gorosito deberá buscar un reemplazante temporal para que conforme la dupla central de Alianza Lima. Probablemente su lugar sea ocupado por Jhoao Velásquez, quien ha dejado atrás una lesión en el pie y ha comenzado a entrar en la consideración del comando técnico.

El 'Kaiser' reveló que la directiva tomó una drástica medida por la tarjeta roja que recibió en Cusco. (Video: Fútbol Como Cancha)

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente cotejo de Alianza Lima en el Torneo Clausura será el miércoles 1 de octubre en Matute. El rival es Atlético Grau, con el que jugará a las 20:30 horas de Perú. Los de ‘Pipo’ Gorosito están obligados a levantar para intentar recuperar paso en un certamen en el que han perdido piso.