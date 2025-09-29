Perú Deportes

Alejandro Hohberg recordó ‘viveza’ de Alianza Lima tras segundo gol de Cienciano: “Ellos lo hacían mucho, y nosotros sacamos ventaja”

El mediocampista peruano-uruguayo se refirió a la anotación de Jimmy Valoyes, que nació de una jugada rápida del ‘papá’ y que fue reclamado por los ‘íntimos’

Joaquín Parra

Joaquín Parra

Alianza Lima desperdició una gran oportunidad de seguir en la lucha por el Torneo Clausura luego de perder en condición de visitante ante Cienciano, en un duelo válido por la jornada 11. El 2-1 en contra hizo que los ‘íntimos’ se alejen y queden relegados en la búsqueda de salir campeones nacionales. Sin embargo, hubo una acción que fue reclamada por los ‘blanquiazules’ y se trata del segundo gol del ‘papá’, por una supuesta mala señal del árbitro Jonathan Zamora. En ese sentido, Alejandro Hohberg recordó ‘viveza’ del rival en otros partidos y que ahora les llegó su turno.

“Ellos reclamaban que no se había dado el silbato para jugar, pero a veces pasa que uno siempre trata de sacar ventaja, de jugar rápido”, fueron sus primeras palabras en zona mixta.

El mediocampista reconoció que la intención fue anticipar al adversario y remarcó: “Ellos son un equipo que lo hacía mucho y lo hacían bien, así que hoy (ayer) estuvimos vivos en esa acción y pudimos sacar ventaja”.

El gol polémico se produjo tras una falta cerca del área del cuadro ‘victoriano’. Mientras los jugadores visitantes se estaban reubicando, el ‘Enano’ ejecutó el tiro libre con rapidez y envió un centro preciso para que Jimmy Valoyes anotara de cabeza. El reclamo de los futbolistas ‘aliancistas’ fue inmediato, señalando que la reanudación no había sido autorizada por el juez principal.

El Cienciano vs Alianza Lima
El Cienciano vs Alianza Lima tuvo varias polémicas con goles anulados, expulsiones y discusiones con el árbitro Jonathan Zamora. - créditos: Cienciano

Exárbitro peruano explicó si fue válido el segundo gol de Cienciano vs Alianza Lima

La polémica sobre la validez de la jugada llevó a consultar la opinión de Winston Reátegui, exárbitro peruano, quien ofreció una explicación técnica sobre el cobro en ‘L1 Radio’: “Fue tiro libre directo a favor del cuadro cusqueño y Alejandro Hohberg lanzó un centro para que el colombiano de cabeza anote. De manera instantánea los jugadores fueron a reclamarle a Jonathan Zamora, objetando que no sonó el pitazo del árbitro para reanudar la acción”.

Sobre el procedimiento, el expresidente de la CONAR precisó: “En una reanudación no se puede favorecer al infractor. El juego se reanuda por señal del árbitro enseñando el silbato con la mano levantada, por gesto, viva voz y también si el balón está detenido en el lugar donde sucedió la falta. En este caso no hubo barrera y se cumplió lo establecido en una reanudación, en consecuencia el gol es válido”.

La interpretación del exárbitro señala que el reglamento no exige esperar la orden del juez salvo que él mismo indique lo contrario, por ejemplo, si ha ordenado formar barrera o quiere controlar algún aspecto táctico específico. Al no haberse constituido barrera ni recibir instrucción para esperar, el tiro libre ejecutado por Hohberg se consideró reglamentario y la anotación legítima.

Este tanto generó polémica. (Video: L1MAX)

Otras declaraciones de Alejandro Hohberg tras el Cienciano vs Alianza Lima

Luego del encuentro, Alejandro Hohberg profundizó en su análisis del rendimiento de Cienciano y valoró la victoria en un partido clave. “Contento porque creo que ganamos un partido importante. Obviamente, que esta clase de partidos siempre la gente espera un poco más de nosotros. Veníamos de una derrota que nos había dolido bastante contra un rival que nos jugó bien, así que nos tocaba hoy (ayer) hacer un gran partido. Me parece que hicimos un gran primer tiempo. El segundo tiempo, con el gol de ellos, obviamente que te entra un poco la duda, pero creo que lo cerramos bien”, acotó para ‘L1 MAX’.

El volante de 34 años resaltó las dificultades superadas y la competencia interna que enfrenta el equipo: “El primer tiempo merecimos algún gol más. El arquero de ellos tuvo alguna tapada buena. Pero había que ganar, era un rival dificilísimo, que está peleando el torneo, así que contento por la gente también”.

Respecto a la búsqueda de regularidad, Hohberg enfatizó la necesidad de encadenar victorias para tratar de clasificar a un torneo internacional: “¿Cómo encontrar regularidad? Ganando partidos consecutivos. Creo que esa es la única forma de meternos donde queremos, creo que veníamos siendo un poco regulares. La derrota con Sport Huancayo nos cambió un poco la suma de puntos que estábamos ahí con ellos, así que era importante ganar y seguramente en Arequipa también va a ser difícil. Va ser durísimo el partido con Melgar, un clásico para Cienciano e iremos a ganar”.

El 'Enano' manifestó sus impresiones sobre el triunfo del 'papá' sobre los 'blanquiazules' en Cusco. (Video: L1 MAX)

