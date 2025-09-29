Perú Deportes

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

La tarjeta roja que el ‘Kaiser’ vio en Cusco le ha pasado factura y la directiva tomó una drástica medida al respecto. El defensa hizo su descargo por su mal momento

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El 'Kaiser' reveló que la directiva tomó una drástica medida por la tarjeta roja que recibió en Cusco. (Video: Fútbol Como Cancha)

Carlos Zambrano ha sido uno de los protagonistas de la última derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Cusco. Y es que dejó a su equipo con diez jugadores por su expulsión antes de terminar el primer tiempo, situación que se ha repetido en los recientes meses. En ese sentido, el ‘Kaiser’ reveló que el club ‘blanquiazul’ le aplicó castigo por esta situación reiterativa.

“Es difícil explicar para mí mismo. A veces uno trata de excusarse o buscar alguna salida del mal momento que puedo tener en lo personal, fuera del resultado que es muy negativo para el club. En este caso, soy consciente que vine perjudicando a mi club, a mis compañeros, en un momento complicado, más en la altura”, fueron sus primeras palabras en ‘Fútbol Como Cancha’.

El defensor admitió sentirse culpable tras el episodio, aunque destacó su voluntad para sobreponerse: “Fuera de eso, lo reconozco, me siento parte culpable, pero esto es fútbol, no me puedo dejar vencer ni caer. Sé la calidad de jugador que soy y tengo que reponerme lo más pronto posible de esto”.

La caída de los ‘íntimos’ contra el ‘papá’ profundizó la racha adversa y encendió el debate sobre el desempeño y la actitud de algunos referentes del plantel. Para el ‘León’, la situación no resultó sencilla de gestionar. Consultado sobre un posible conflicto interno que motivara la expulsión, respondió: “¿Tiene que ver con un tema interno privado o algún descontrol dentro del partido? No, a veces uno quiere buscar esos detalles, de qué me está pasando. Encuentro buscar una salida o algo por el estilo, pero a veces no encuentro esa respuesta. Son cosas que escapan de tu mano en el momento”.

El defensa vio la roja tras fuerte codazo contra rival. (Video: L1MAX)

El central de la selección peruana admitió que este tipo de episodios no son ajenos al fútbol profesional, aunque confesó que la frecuencia reciente le preocupa, sobre todo, tras la expulsión frente a Universidad de Chile en Matute por Copa Sudamericana 2025.

“En el fútbol pasan muchas veces estas cosas. Lamentablemente, los últimos dos o tres meses ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo. Siento que perjudiqué mucho al grupo, hablé con ellos, también con el área deportiva en una reunión. Simplemente, asumir las consecuencias, estoy grande para poner la cara y hacerme responsable de esto”.

Carlos Zambrano sobre el castigo que le aplicó Alianza Lima

Carlos Zambrano relató que sostuvo charlas con todo el grupo y la directiva del club, además de admitir que será multado económicamente. “He hablado con todo el grupo en general y sobre todo con el área deportiva. Con Franco, con ‘Franquito’ Navarro. Sé que voy a recibir una sanción económica, lo más problable, y simplemente asumirla. No me excuso en nada, solo a tratar de salir adelante porque sé de la calidad de jugador que soy y ha habido buenos momentos. Ahora me está tocando una mala racha y no le rehúyo a esto. Aún quedan partidos por delante y sé que me puedo reponer de esto”, precisó.

Carlos Zambrano ha recibido el
Carlos Zambrano ha recibido el respaldo de todo Alianza Lima, incluyendo el cuerpo técnico de Néstor Gorosito. - créditos: Alianza Lima

Para el futbolista de 36 años, el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico resultó fundamental durante este periodo. “Sentía de corazón que tenía que disculparme con el grupo. Igual, tengo todo el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico, eso me deja tranquilo. Cuando me metí al camerino después de la expulsión, tantas emociones que te pasan por la cabeza, pensamientos negativos, y salir de ese momento es duro. La gente no entiende lo que pasa en el momento, solo son críticas, las cuales son parte del fútbol. Cuando me han halagado, no me movían esos comentarios, y cuando sé que las cosas no me están saliendo bien, por las expulsiones y no por juego. Futbolísticamente, cuando juego hago las cosas bien, pero las expulsiones me están marcando mucho”, acotó.

La relación con el hincha también se vio condicionada por los últimos episodios. Ante la consulta sobre el impacto de las expulsiones en la afición, Carlos Zambrano expresó: “¿Ruptura con el hincha por las expulsiones? Eso escapa de mis manos. Yo me dedico a trabajar, tratar de hacer las cosas bien por mi club, que en estos meses por las expulsiones ha sido crítico para mí”.

