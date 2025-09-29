Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC que contribuyen con la defensa del liderato de la Virslīga

Joao Grimaldo, abroquelado por los atacantes del Riga FC. - Crédito: Difusión

El presente de Joao Grimaldo es fabuloso. El Riga FC se encuentra más que satisfecho por su evolución constante en su primer año disputando la máxima categoría del fútbol de Letonia, donde se ha distinguido como un efectivo letal por su faceta de asistente, aunque ahora ha añadido una cuota más a su perfil: el gol.

Aunque sus mejores virtudes pasan por cómo ofrece servicios para que los delanteros capitalicen conquistas, el extremo peruano ha querido demostrar que también puede ser considerado como un puntual letal cuando se ubica delante de la portería rival. Así ha quedado plasmado en sus últimas apariciones en la Virslīga.

El Riga FC es el líder incontestable de la Virslīga. - Crédito: Difusión

La más reciente contra BFC Daugavpils, en condición de visitante, por la jornada 31°. Si bien el Riga FC ostentaba un presente superior que su rival, hubo demasiadas complicaciones para sacar adelante el examinatorio. No fue una evaluación sencilla y se tuvo que sufrir más de la cuenta para que sacar el resultado favorable.

Para grata fortuna, el atacante peruano estuvo lúcido en su nuevo perfil como goleador. Nada más empezando el segundo tiempo, Gauthier Mankenda alargó una pelota con destino a Grimaldo, quien al quedar en una clara ocasión de ataque en el área, se sacó de encima al portero Jānis Beks, dejando desparramado en el suelo, para así cobrar la única diana de la contienda.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

Dos fechas atrás, frente a FS Jelgava, el surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal había dado inicio a su rol de delantero con gol tras abrir la cuenta con una definición espléndida al poste más lejano. Con esa diana se allanó la victoria (3-2) acompañada con los festejos de Reginaldo Ramires y Marko Regza.

El progreso de Grimaldo es significativo. De momento registra cuatro anotaciones en la élite de Letonia toda vez que el Riga FC se ha asentado como el líder de la competición, aumentando su ventaja sobre RFS Riga a ocho puntos.

Joao Grimaldo en su última aparición con Sparta Praga. - Crédito: Riga FC

Grimaldo brilla

Joao Grimaldo ha tenido una temporada destacada en Riga FC al posicionarse como una pieza clave en la generación ofensiva. Hasta agosto ha registrado nueve asistencias en todas las competencias, consolidándose como uno de los máximos colaboradores del equipo.

En la Virslīga, aporta constantemente con centros precisos y pases filtrados que habilitan a sus compañeros para definir. En instancias internacionales, su capacidad asistidora se hizo sentir también durante los playoffs de la Conference League, donde entregó pases fundamentales en casi toda la recta preliminar.