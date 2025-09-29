Golazo de Felipe Vizeu con exquisita definición en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero brasileño puso el 2-0 ante los 'zorros'. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Ayacucho FC en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los dueños de casa mostraron una postura agresiva y con intensa presión para apoderarse de la pelota y volcar su poderío ofensivo. No obstante, los ‘zorros’ se replegaron y juntaron líneas para bloquear los espacios, aunque el tanto inicial de Ian Wisdom destrozó este plan. Posteriormente, apareció Felipe Vizeu tras una asistencia de Santiago González para anotar su primer gol con los ‘celestes’.

Esta acción se llevó a cabo a los 23 minutos de la primera mitad y se originó desde la defensa del conjunto ‘rimense’. Nicolás Pasquini quiso meter un pase cruzado, aunque iba en dirección para un jugador del equipo rival. La barrida de Leandro Sosa le permitió recuperar el balón.

Jesús Pretell tomó ese esférico suelto y abrió por la banda derecha con Santiago González, quien estaba completamente solo. El extremo argentino avanzó unos metros por esa zona y, luego de analizar las opciones para jugar, optó por lanzar un centro hacia el área ayacuchana, donde apareció Felipe Vizeu desde atrás y definir con la parte externa de su pie izquierdo, tras ganarle el duelo individual a Jonathan Bilbao.

El gol de Felipe Vizeu tras la asistencia de Santiago González en Sporting Cristal vs Ayacucho FC.

Sin duda, una anotación que Felipe Vizeu recordará en lo que se refiere a su etapa en Sporting Cristal. Y es que llegó al club de La Florida en la quincena de agosto para suplir la sensible baja de Martín Cauteruccio, que partió a Bolívar de Bolivia.

El técnico Paulo Autuori requería de un hombre de área que pueda culminar todas las jugadas que llegara a raíz de su ofensivo estilo de juego. Aunque tuvieron que pasar tres partidos (UTC, Alianza Atlético y Juan Pablo II) para que el atacante brasileño pudiera hacerse presente en el marcador y empiece a demostrar las condiciones por las cuales fue contratado.

Segundo gol de Felipe Vizeu en Sporting Cristal vs Ayacucho FC

No pasó mucho tiempo para que Felipe Vizeu anotara su doblete ante Ayacucho FC. A los 38 minutos, hizo el tercero de Sporting Cristal luego de una revisión en el VAR. Esto debido a que Miguel Araujo lanzó un pelotazo largo para Santiago González, que se encontraba en el flanco derecho.

