Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

El defensa vio la roja tras fuerte codazo contra rival. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de visitante contra Cienciano en un duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa hicieron respetar la localía y mostraron una mayor convicción en campo contrario a través de los goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes. Esto conllevó a que los ‘blanquiazules’ se mostraran más intensos y con la intención de revertir el marcador, lo cual desencadenó en el desenfreno de sus jugadores. En ese contexto, Carlos Zambrano fue expulsado por un infantil codazo sobre Santiago Arias.

Esta acción sucedió a los 35 minutos del primer tiempo. Eryc Castillo erró en un pase y tras una presión de Gonzalo Aguirre, quien tocó con Beto da Silva, que encaró y quiso sacarse a Marco Huamán, pero el lateral derecho lo incomodó sin falta, según el árbitro Jonathan Zamora. Gianfranco Chávez salió jugando y luego tocó con Huamán, que hizo rebotar el balón en un rival para ganar un saque de esquina.

Huamán descargó en corto con Paolo Guerrero, quien le devolvió la pelota y este realizó un cambio de orientación. El esférico pasó por los pies de Miguel Trauco, Kevin Quevedo y Sergio Peña, que ante la imposibilidad de prosperar, se apoyó en Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano hizo lo mismo con el ‘Mago’, que bajó con Carlos Zambrano. El ‘Kaiser’ decidió ‘tomar la lanza’ y avanzó unos metros, hasta que Santiago Arias se interpuso y protagonizaron una acción en la que los dos cayeron, aunque el uruguayo estuvo más adolorido.

El encuentro se detuvo unos minutos mientras los jugadores de ambos equipos acorralaron al juez principal para entender lo que ocurría. Arias trató de explicarle a Zamora la infracción que sufrió, hasta que optó por verificar la jugada en la cabina del VAR. Y tras unos instantes de revisar y conversar con sus asistentes, el colegiado entendió que hubo un codazo de parte de Zambrano sobre Arias, de ahí que le mostró la tarjeta roja directa.

El codazo de Carlos Zambrano sobre Santiago Arias revisado en el VAR. - captura: L1 MAX

Carlos Zambrano quedó sorprendido con esta decisión, ya que pensaba que incluso hubo falta de Santiago Arias contra él al momento de dar un giro con el cuerpo. De inmediato, el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, ubicado en un palco del estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fuerte sanción que le aplicaron hace varias fechas, utilizó su ‘walkie talkie’ para, posiblemente, comunicarse con su asistente, Gustavo Zapata, que se localizaba en la banca de suplentes, con la intención de coordinar el rearmado de un equipo que se quedaba con diez jugadores.

El DT argentino tomó cartas en el asunto y sus primeras decisiones se fueron reflejadas en los cambios que hizo: sacó al volante Sergio Peña para dar ingreso al polifuncional defensor, Josué Estrada.

Carlos Zambrano expulsado en duelo de ida con Universidad de Chile

En sus últimos dos partidos, Carlos Zambrano ha visto dos tarjetas rojas, incluyendo la que recibió el domingo 28 ante Cienciano. La primera se dio el jueves 18, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile en Matute.

A los 64 minutos, el ‘León’ se acercó a la mitad de la cancha y le propinó un codazo en el rostro a Charles Aránguiz. El árbitro revisó la jugada con el apoyo del VAR y le mostró la segunda cartulina amarilla (ya tenía una desde los 51′).

Con esta tarjeta roja, el experimentado zaguero no solo quedó fuera de este cotejo, sino también del encuentro de vuelta en Coquimbo, donde el conjunto ‘azul’ logró la clasificación a las semifinales tras imponerse por 2-1.

El defensa vio la roja por doble amarilla. (Video: ESPN)