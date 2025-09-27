Perú Deportes

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El férreo central paraguayo halla la reivindicación en un partido clave y de mucha intensidad celebrado en el estadio Monumental. Con esa diana, la ‘U’ amplió su diferencia

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El defensor paraguayo amplió el marcador 2-0 a favor de la 'U'. (GOLPERU)

Williams Riveros no dejó pasar la oportunidad para unirse a la fiesta de goles en Universitario vs Cusco FC. El experimentado central paraguayo halló la reivindicación en un envite clave y apareció, como un delantero más, para ampliar la ventaja (2-0) en el estadio Monumental, cuyas graderías estaban repletas.

A los 25′ minutos de la primera etapa, donde la ‘U’ había hallado la serenidad a partir de la apertura del marcador por parte de Alex Valera, Jairo Concha volvió a ser un efectivo sustancial al cobrar un éxito un nuevo saque de esquina que derivó en la segunda diana.

Williams Riveros celebrando su anotación
Williams Riveros celebrando su anotación contra Cusco FC. - Crédito: Liga 1

En medio de la desconcentración en el área pequeña, y con la salida presurosa del portero Pedro Díaz, el combativo Williams Riveros llegó desde atrás para sumarse al conglomerado de atacantes y así empujar el balón a las redes cusqueñas, constituyendo el aumento de la diferencia en la fecha 11° del Torneo Clausura 2025.

Con esta anotación, una más para elevar sus estadísticas con la ‘crema’ el defensor guaraní puede confirmar su grato estado de momento con Universitario después de haber vivido algunas jornadas amargas, de manera consecutiva, por errores decisivos en su función como líder en la última línea.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

