Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Hoy, sábado 26 de septiembre, habrá duelo de punteros en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC a las 18:00 horas en el estadio Monumental, duelo que definirá al líder de la competición.

La ‘U’ es dueño del primer lugar con 21 puntos, pero dos unidades más abajo están los ‘dorados’ que pone todo más emocionante. Los ‘cremas’ llegan con el cartel de favoritos debido al invicto que mantienenten en el campeonato y están con la motivación al tope tras el triunfazo que sacaron frente UTC en Trujillo.

Mientras que la escuadra cusqueña perdió su racha luego de caer ante ADT en la ‘ciudad imperial’. Esa derrota le hizo perder la gran chance de quedarse con el liderato y acercarse al segundo trofeo de la Liga 1 2025. Está obligado a reencontrarse con la victoria para seguir soñando con los ‘play offs’.

A falta de nueve jornadas, este choque marcará el futuro de ambas escuadras. Los ‘merengues’ tendrán la oportunidad de sacar una ventaja importante en su camino hacia su segundo título que le dará el tricampeonato de manera directa. Y el equipo de Miguel Rondelli podrá dar un gran paso importante en la competencia.

“Es una gran oportunidad de jugar en contra de uno de los rivales directos que viene pasando por un gran momento, está haciendo un Clausura muy bueno, salvo el resultado último. Eso no puede opacar todo lo que hizo antes. Este partido tiene la particularidad de que es contra uno de los rivales directos. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia”, declaró Fossati en rueda de prensa.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max

Dónde ver Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El decisivo cotejo será televisado por GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de Universitario de Deportes en sus partidos en condición de local, a través de los canales 14 y 714 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ y los ‘dorados’ se enfrentarán hoy, sábado 27 de septiembre, en el estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

A qué hora juega Universitario
A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

