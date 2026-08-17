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Alcalde de Villa El Salvador tras ser pifiado y recibir barro: “Sedapal es responsable de todo, entiendo su malestar”

El burgomaestre Guido Iñigo atribuyó a la empresa estatal el colapso del alcantarillado tras la lluvia y aseguró que comprende el rechazo de los vecinos afectados

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El alcalde de Villa El Salvador atribuyó a la empresa estatal el colapso del alcantarillado y aseguró que el municipio no puede intervenir las tuberías
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El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, aseguró este lunes que el colapso del sistema de alcantarillado durante la lluvia que afectó el sur de Lima, incluida su jurisdicción, es responsabilidad del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), y señaló que el municipio no puede ejecutar obras en las tuberías porque esa competencia corresponde a la empresa estatal.

“Sedapal es responsable de todo lo que hoy está sucediendo en este tipo de aniegos”, sostuvo en diálogo con RPP, al indicar que ha ha remitido documentación a la compañía para advertir sobre el problema.

El burgomaestre señaló que existe un proyecto de inversión para intervenir el grupo uno del primer sector y los grupos dos y tres. Sin embargo, su ejecución permanece paralizada debido a que primero deben renovarse las redes de desagüe.

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“Lamentablemente, no lo podemos hacer porque Sedapal tiene que reestructurar todas sus tuberías. Estamos entrampados por ellos”, afirmó.

La inundación dejó 380 damnificados y 72 viviendas afectadas. El alcalde afirmó que es el tercer aniego de esta magnitud registrado en la zona
La inundación dejó 380 damnificados y 72 viviendas afectadas. El alcalde afirmó que es el tercer aniego de esta magnitud registrado en la zona

Iñigo respaldó, además, el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre una eventual reestructuración de la empresa estatal, formulado durante una de sus visitas tras la inundación, que dejó 380 personas y 72 viviendas afectadas en el distrito.

Asimismo, señaló que es la tercera vez que se registra un aniego de esta magnitud en la zona. “Es desagüe y es producto de las tuberías. Desde hace muchos años nosotros venimos informando, venimos hablando con Sedapal”, manifestó.

Sostuvo que existe un buzón principal identificado por la propia empresa como el punto donde se origina el problema y que la municipalidad ha remitido documentación sobre el riesgo. No obstante, afirmó que las obras necesarias han sido postergadas.

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Agregó que su administración ha destinado más de 2,5 millones de soles a trabajos complementarios, pero permanece a la espera de una intervención estatal en el sistema de alcantarillado.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) calificó la lluvia de “intensa y persistente” y recordó que Lima se encuentra en medio de un desierto, donde las precipitaciones son poco frecuentes, especialmente durante el invierno austral.

Sin embargo, en esta ocasión “se registraron acumulados de precipitación” que causaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador y en el distrito de Chorrillos.

“Que Sedapal nos diga: ‘Yo hago los trabajos de alcantarillado y hago las correcciones debidas’, y la municipalidad entra a hacer las pistas, las veredas y todo. Pero tú llamas a Sedapal y aparece después de una semana, dos semanas o un mes. Eso no puede ser así”, cuestionó.

Momentos de alta tensión se vivieron en Villa El Salvador cuando el alcalde del distrito fue confrontado por un grupo de vecinos indignados que le arrojaron barro y piedras, obligando a su rápida evacuación. X: Roger García

Durante la jornada, algunos vecinos afectados pifiaron al alcalde, quien dijo comprender su malestar y aseguró que continuará atendiendo la emergencia. “Yo entiendo. Se sienten así, molestos, pero yo también tengo que explicarles lo que está pasando”, declaró.

“Si mañana Sedapal soluciona el problema, yo soluciono todos los problemas que hay ahí en el distrito. Estoy atado de manos. Si Sedapal no soluciona todo el tema de alcantarillado, ¿yo qué puedo hacer?”, agregó.

La autoridad edil también descartó que el rechazo de algunos vecinos responda únicamente a la emergencia y lo vinculó, en parte, con el contexto electoral. “Ellos conocen mi trabajo, mi trayectoria. Saben que hemos trabajado conjuntamente y hemos cambiado el distrito”, afirmó.

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