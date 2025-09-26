Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El viernes 26 de setiembre, Sport Boys venció 3-2 a Alianza Universidad en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En dicho encuentro, Carlos López se mandó con un golazo ‘maradoniano’ que significó el segundo de la ‘misilera’ en su visita a la ciudad de Huánuco.
