Perú Deportes

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El futbolista colombiano arrancó desde su propio campo, se llevó a cinco rivales y definió como ‘nueve’ en el Heraclio Tapia León

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar

El viernes 26 de setiembre, Sport Boys venció 3-2 a Alianza Universidad en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En dicho encuentro, Carlos López se mandó con un golazo ‘maradoniano’ que significó el segundo de la ‘misilera’ en su visita a la ciudad de Huánuco.

Temas Relacionados

Carlos LópezSport BoysAlianza UniversidadLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ fueron protagonistas de un acalorado debate que terminó en los puños luego del encuentro de los ‘blanquiazules’ contra la U. de Chile en Coquimbo. La transmisión se cortó y salió de aire por el incidente

Dos periodistas peruanos se agarraron

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Polonia, Italia, República Checa y Bulgaria son los equipos que se mantienen en competencia tras obtener su clasificación. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Programación de semifinales del Mundial

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Cuatro selecciones de élite se preparan para luchar por un lugar en la ansiada final del campeonato en Filipinas. Descubre cómo y en qué señales o plataformas seguir estos encuentros decisivos desde territorio peruano

Dónde ver semifinales del Mundial

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

El periodista deportivo señaló que si los ‘blanquiazules’ quieren luchar por el título nacional de la Liga 1, deben estar cien por ciento comprometidos al objetivo de la temporada

Pedro García respaldó a Néstor

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Tan solo transcurrieron 18 horas desde que el antiguo futbolista fuera designado como nuevo directivo principal en el primer puerto del Callao. La presión de la hinchada lo obligó a dar un paso al costado a través de un mensaje en redes sociales

Miguel Ángel Torres renunció a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que la

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

Sacudida en el Ministerio Público: Tomás Gálvez remueve a fiscales clave de los casos ‘Culebra’ y ‘El Diablo’ que involucran a Juan José Santiváñez

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

“Peacemaker” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 26 de septiembre

Melissa Paredes y su inesperado regreso a América Hoy: saludó con beso a sus compañeras que tanto la criticaron y hace fuerte aclaración

Madre de Jefferson Farfán enojada con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

DEPORTES

Dos periodistas peruanos se agarraron

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT