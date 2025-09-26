Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El viernes 26 de setiembre, Sport Boys venció 3-2 a Alianza Universidad en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . En dicho encuentro, Carlos López se mandó con un golazo ‘maradoniano’ que significó el segundo de la ‘misilera’ en su visita a la ciudad de Huánuco.

Más Noticias

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025 Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ fueron protagonistas de un acalorado debate que terminó en los puños luego del encuentro de los ‘blanquiazules’ contra la U. de Chile en Coquimbo. La transmisión se cortó y salió de aire por el incidente

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo Polonia, Italia, República Checa y Bulgaria son los equipos que se mantienen en competencia tras obtener su clasificación. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos Cuatro selecciones de élite se preparan para luchar por un lugar en la ansiada final del campeonato en Filipinas. Descubre cómo y en qué señales o plataformas seguir estos encuentros decisivos desde territorio peruano

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio” El periodista deportivo señaló que si los ‘blanquiazules’ quieren luchar por el título nacional de la Liga 1, deben estar cien por ciento comprometidos al objetivo de la temporada