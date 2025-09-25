Perú Deportes

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Barristas chilenos se enfrentaron a la policía y lanzaron pirotécnicos que terminaron en un incendio a las afueras de su hotel de concentración

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Los hinchas chilenos se enfrentaron a la policía afuera de la concentración de su equipo. (Twitter)

La Universidad de Chile implementó una medida inmediata tras los disturbios originados por sus hinchas durante un banderazo previo al partido ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El club ‘mapocho’ comunicó la acción horas después de que un grupo de simpatizantes encendiera la alarma por seguridad en eventos internacionales al provocar un incendio causado por fuegos artificiales frente al Hotel Diego de Almagro, donde se hospedaba el plantel, la noche del miércoles 24 de septiembre.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales oficiales del club, integrantes de la U. de Chile realizaron tareas de limpieza desde la madrugada para restablecer la Avenida Francisco de Aguirre, uno de los puntos afectados por la concentración de hinchas que convocó, según la prensa local, a cerca de 1.200 personas.

La institución chilena difundió imágenes de las labores e indicó: “Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche”.

U. de Chile limpió las
U. de Chile limpió las calles luego de controversial banderazo realizado por sus hinchas en La Serena.

El banderazo se desbordó cuando la pirotecnia lanzada por los seguidores cayó sobre áreas verdes y vegetación, provocando llamas de hasta cinco metros de altura que motivaron la intervención inmediata de bomberos y la acción del Control de Orden Público (COP) de Carabineros de Chile. Como resultado, cinco hinchas fueron detenidos y se enfrentan a cargos ante tribunales locales.

La noticia del siniestro y las acciones tomadas por el club han estado en el centro del debate sobre la organización y seguridad en los partidos internacionales. Y es que U de Chile viene de recibir una sanción por el reciente comportamiento de sus seguidores en el duelo de vuelta ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

El elenco chileno recibió castigos económicos y deportivos, como el no jugar sus siguientes 7 partidos con público. Estos nuevos incidentes reavivaron la polémica y provocaron diferentes opiniones sobre la resolución de la Conmebol de no descalificar a la escuadra ‘azul’, tal y como lo hizo con el club argentino.

Escandaloso banderazo de U. de
Escandaloso banderazo de U. de Chile previo al duelo ante Alianza Lima por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Día, hora y canal TV del Alianza Lima vs U. de Chile vuelta

El enfrentamiento clave entre Alianza Lima y Universidad de Chile está programado para hoy, jueves 25 de septiembre, a las 19:30 horas, en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Esta cita definirá al semifinalista del torneo continental, y contará con la transmisión exclusiva de DirecTV en Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, así como en la plataforma de streaming DGO. Además, Colombia, Ecuador y Venezuela verán el partido por ESPN 2.

El plantel peruano, encabezado por Néstor Gorosito, llegó a Coquimbo con toda su plantilla, incluidos el sancionado Carlos Zambrano y el lesionado Pablo Lavandeira. El compromiso presenta un escenario de alta tensión tras el empate obtenido en el partido de ida, generando expectativa sobre la definición.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

En caso se mantenga la igualdad en este segundo encuentro, todo se definirá desde la tanda de penales, sin necesidad de disputar el tiempo extra, de acuerdo al reglamento de la competición. El ganador de esta llave se medirá con Lanús, que viene de eliminar a Fluminense, en semifinales del certamen de Conmebol.

La posible alineación de Alianza sería la siguiente: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Alan Cantero.

