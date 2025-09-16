Perú Deportes

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1

Los ‘cremas’ no tendrán actividad la fecha 9 del campeonato debido a la eliminación de Deportivo Binacional y recién reaparecerá el fin de semana. Entérate del camino de la ‘U’ en la competición

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Fixture que le resta a
Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausuran 2025

Se está jugando la recta final del Torneo Clausura 2025 y hay cinco equipos están luchando para llevarse el segundo trofeo de la Liga 1. Los ‘cremas’ tienen la primera opción de poder llevarse el título gracias a la gran campaña que vienen realizando: marchan líderes con 18 puntos.

El equipo de Jorge Fossati acaba de celebrar un triunfazo en Arequipa tras ganarle por 2-1 a Melgar con goles de Jairo Concha y Williams Riveros. Esa victoria le permitió sacar un ventaja importante ante sus perseguidores: tiene dos puntos más que Cusco FC y Deportivo Garcilaso.

Tras la eliminación de Deportivo Binacional, le toca descansar a la ‘U’ la fecha 9 del campeonato. Los ‘merengues’ tienen un camino que deberá conquistar para asegurar el Clausura que le permita coronarse tricampeón de manera directa tras llevarse el Apertura.

“Hay que darle valor a lo que se consiguió dentro de un proceso que viene viviendo Universitario. No es que el club venga de una situación maravillosa y haya caído, sino de una situación mala, institucionalmente, de años. Se viene saliendo de esa etapa y se han conquistado muchas cosas: a nivel local, buenas participaciones internacionales, y eso es muy positivo. Habría que seguir sustentándolo para que, cada año o temporada, el club se siga reforzando en todo sentido”, comentó Jorge Fossati.

Resumen del partido de Universitario 2-1 ante Melgar por el Torneo Clausura | L1Max

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ tienen el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura 2025 para quedarse con el título nacional de manera directa, sin necesidad de disputar ‘play offs’. El cuadro de Jorge Fossati tiene nueve partidos que disputar para poder asegurar el segundo trofeo de la Liga 1.

Universitario de Deportes tiene un fixture que lo invita a ilusionarse con el tricampeonato: tiene cuatro partidos en su condición de loca y cinco encuentros de visita; de los cuales dos son en la altura, dos en el norte y uno en Lima.

- Fecha 9: Universitario descansa

- Fecha 10: UTC vs Universitario (sábado 20 de septiembre / 19:00 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 11: Universitario vs Cusco FC (sábado 27 de septiembre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario (miércoles 1 de octubre / 18:00 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II (domingo 5 de octubre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (programación por confirmar)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

Fixture de Universitario en Torneo
Fixture de Universitario en Torneo Clausura 2025

¿Jorge Fossati se quedará en Universitario hasta el 2026?

La temporada 2025 está por culminar y muchos clubes están viendo el tema de las renovaciones. Y Jorge Fossati también está definiendo su futuro en Universitario de Deportes y adelantó si se quedará o no en Ate.

“El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, apuntó el DT.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesJorge FossatiLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

El ‘Caballito’ se refirió al conflicto que, según la ‘Foquita’, tuvo hasta golpes en la interna del club ‘blanquiazul’ durante la temporada 2022

Paolo Hurtado dio detalles de

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Cusco FC y Deportivo Garcilaso podrían tomar la punta durante esta jornada. Universitario y Alianza Lima no jugarán

Tabla de posiciones de la

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

12 equipos buscarán levantar el trofeo del máximo certamen de voleibol, que será defendido por Alianza Lima, actual bicampeón

Fecha confirmada del inicio de

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ recibirán a los ‘churres’ con ela obligación de quedarse con el triunfo para mantener vivas sus chances de llevarse el título del segundo campeonato. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Sporting

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

El mediocentro de Sporting Cristal piensa que un líder con el talante y carácter del ‘Tigre’ podría solucionar la grave crisis alrededor de la ‘bicolor’ con miras al nuevo proceso eliminatorio

La disconformidad de Christofer Gonzales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro César Sandoval desde Corea:

Ministro César Sandoval desde Corea: defiende a Santiváñez, respalda octavo retiro de AFP y asegura intervención en crisis de Machu Picchu

Perú reabre Embajada en Filipinas, con sede en Manila, después de 22 años: Esta es la razón, según Cancillería

Magistrado del TC defiende a Juan José Santiváñez y asegura que acciones del Ministerio Público contra el ministro representarían ‘acoso’

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

ENTRETENIMIENTO

Beber agua con limón en

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

DEPORTES

Paolo Hurtado dio detalles de

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1 2025

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025