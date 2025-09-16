Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausuran 2025

Se está jugando la recta final del Torneo Clausura 2025 y hay cinco equipos están luchando para llevarse el segundo trofeo de la Liga 1. Los ‘cremas’ tienen la primera opción de poder llevarse el título gracias a la gran campaña que vienen realizando: marchan líderes con 18 puntos.

El equipo de Jorge Fossati acaba de celebrar un triunfazo en Arequipa tras ganarle por 2-1 a Melgar con goles de Jairo Concha y Williams Riveros. Esa victoria le permitió sacar un ventaja importante ante sus perseguidores: tiene dos puntos más que Cusco FC y Deportivo Garcilaso.

Tras la eliminación de Deportivo Binacional, le toca descansar a la ‘U’ la fecha 9 del campeonato. Los ‘merengues’ tienen un camino que deberá conquistar para asegurar el Clausura que le permita coronarse tricampeón de manera directa tras llevarse el Apertura.

“Hay que darle valor a lo que se consiguió dentro de un proceso que viene viviendo Universitario. No es que el club venga de una situación maravillosa y haya caído, sino de una situación mala, institucionalmente, de años. Se viene saliendo de esa etapa y se han conquistado muchas cosas: a nivel local, buenas participaciones internacionales, y eso es muy positivo. Habría que seguir sustentándolo para que, cada año o temporada, el club se siga reforzando en todo sentido”, comentó Jorge Fossati.

Resumen del partido de Universitario 2-1 ante Melgar por el Torneo Clausura | L1Max

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ tienen el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura 2025 para quedarse con el título nacional de manera directa, sin necesidad de disputar ‘play offs’. El cuadro de Jorge Fossati tiene nueve partidos que disputar para poder asegurar el segundo trofeo de la Liga 1.

Universitario de Deportes tiene un fixture que lo invita a ilusionarse con el tricampeonato: tiene cuatro partidos en su condición de loca y cinco encuentros de visita; de los cuales dos son en la altura, dos en el norte y uno en Lima.

- Fecha 9: Universitario descansa

- Fecha 10: UTC vs Universitario (sábado 20 de septiembre / 19:00 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 11: Universitario vs Cusco FC (sábado 27 de septiembre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario (miércoles 1 de octubre / 18:00 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II (domingo 5 de octubre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (programación por confirmar)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

¿Jorge Fossati se quedará en Universitario hasta el 2026?

La temporada 2025 está por culminar y muchos clubes están viendo el tema de las renovaciones. Y Jorge Fossati también está definiendo su futuro en Universitario de Deportes y adelantó si se quedará o no en Ate.

“El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, apuntó el DT.