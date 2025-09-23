Óscar Ibáñez confirmó que encontró una lista de convocados hecha en la oficina de Manuel Barreto cuando aún era DT de Perú: “Me sorprendió”

El exarquero contó que encontró una lista de convocados hecha en la oficina de la 'Muñeca'. (Doble Punta)

La reciente entrevista de Óscar Ibáñez, realmente, ha sido reveladora. El exarquero contó detalles de su paso por la selección peruana y el incidente que vivió con Manuel Barreto cuando aún era el técnico interino de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

A partir de su abrupta salida de la FPF, se tejieron muchas versiones alrededor de esta decisión. Una de ellas tuvo como protagonista a Barreto, quien en ese momento se desempeñaba como Jefe de la Unidad Técnica de Menores pero que ahora último fue oficializado como su sucesor en la ‘blanquirroja’.

Se habló que Ibáñez encontró una lista de convocados hecha -sin su aporte- en una de las oficinas de la Videna. Esto habría molestado al estratega, quien posteriormente fue notificado por Jean Ferrari (director general de la Federación) que no iba más en el puesto tras la derrota 1-0 ante Paraguay en el estadio Nacional de Lima.

Esta información ha sido confirmada por el mismo Óscar Ibáñez durante su participación el programa de Youtube llamado ‘Doble Punta’. El exgolero ofreció detalles del contexto y compartió su sentir al toparse con una situación de ese tipo, que -para muchos- es considerada como una traición o falta de respeto.

“Se dio cuando yo fui al otro lado donde estaba menores, estaban los administrativos, para comentarle que de repente a (Piero) Cari nos lo íbamos a quedar, estaba como sparring y seguramente se iba quedar. Pero bueno no lo encontré y cuando entré había visto una lista, no lo pude conversar con él”, expresó el DT.

“Me sorprendió porque había jugadores adultos, mayores, pero no lo pude conversar con él, porque no estaba y nosotros nos fuimos, volvimos y nos fuimos. Me refiero a Manuel, lo fui a buscar para decirle que ‘mira como venían los partidos amistosos, a Cari no los llevamos’”, complementó.

¿Puso a los jugadores en contra de Jean Ferrari?

Por otro lado, Óscar Ibáñez se refirió a la hipótesis de que él puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari y por ese motivo el directivo lo echó de la Videna. El exarquero dejó en claro que nunca hizo eso y aseguró que sería tonto pensar que podía influenciar a los futbolistas, los cuales son personas adultas.

Además, el exDT de la ‘bicolor’ habló sobre cómo se llevaba con el exadministrador de Universitario. “Mi relación con Jean, bien, lo conozco desde la ‘U’ en 1996, coincidimos en Cienciano, fuimos compañeros, de jugador a jugador. Acá también (en la Federación), la parte de él debe ser complicada dirigir todas las selecciones, tiene toda la potestad para escoger”.

Eso sí, Ibáñez señaló que pudo manejarse mejor en cuanto a la comunicación de su continuidad al mando de la ‘blanquirroja’. De esa forma, el exguardameta quedaba menos expuesto ante las diversas preguntas de la prensa sobre ese tema.

“Lo único que me sorprendió es que pudimos ser más prolijos, evitar que en cada conferencia me preguntaran, si vamos a seguir en los partidos amistosos o no, después somos de fútbol y hemos visto cosas de todo tipo”, cerró.

Manuel Barreto dirigirá amistosos ante Chile y Rusia

Ahora, Manuel Barreto será el técnico de la selección peruana para los últimos partidos del 2025. Estos serán: ante Chile de visita en octubre y ante Rusia y otra vez la ‘roja’ en noviembre, pero en territorio ruso. Después de ello, se anunciará al nuevo entrenador oficial de la ‘bicolor’.