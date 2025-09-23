Perú Deportes

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari: “Son personas adultas”

El extécnico de la ‘blanquirroja’ también se pronunció sobre la polémica publicación de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT interino

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

El exarquero habló sobre su polémica salida de la selección peruana. (Doble Punta)

La salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana generó mucha polémica debido a forma en la que se dio todo. Muchas especulaciones empezaron a salir respecto a la partida del técnico nacional de Videna, se filtró de que Jean Ferrari no lo quería al mando de la ‘blanquirroja’ hasta fin de año.

La decisión del director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol le bajó el dedo al DT porque se enteró que estaba poniendo a los jugadores en su contra y ese habría sido la razón de su destitución.

El exarquero se refirió sobre esos rumores y reveló si persuadió o no a los seleccionados contra Ferrari. Lanzó contundente respuesta y dejó en claro su posición al respecto.

“Si alguien quiso instalar esto de que alguien le pudo haber tirado a los jugadores en contra de alguien, es subestimar al jugador, a la persona. No estamos hablando de un niño que va a un nido o un kinder que lo llevás de la mano para hacer cada tarea. Son personas adultas, profesionales, con mucho recorrido; subestimar así al jugador, a la persona, si alguien lo quiso instalar para generar algo, erró. Me lo habían comentado, pero bueno, espero que no haya sido así”, disparó Ibáñez en el programa ‘Doble Punta’.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre la polémica publicación de Renato Tapia?

El técnico peruano se pronunció sobre la polémica publicación que lanzó Renato Tapia tras el anuncio de Manuel Barreto como nuevo DT interino de la selección peruana para los partidos amistosos en la fecha FIFA de octubre y noviembre. Óscar Ibáñez fue firme con su posición y dejó en claro que se fue agradecido de la Videna.

“De repente, cuando venga, seguramente le preguntarán. Opinar sobre lo que opina otro medio es difícil, pero, como dije la vez que me fui, me voy muy agradecido. El presidente (Agustín Lozano) me dio el privilegio de dirigir la selección; creo que hemos hecho algunas cosas importantes que no se pueden defender cuando no ganás, eso es una realidad. La recompensa está en el reconocimiento de los jugadores profesional y humanamente, una forma de hacer selección que creemos y es la que dio resultado en su época con Ricardo Gareca. Muy agradecido con los profesionales que estuvieron a disposición siempre con los jugadores, y quieras o no, queda una base importante de chicos que ya debutaron en Eliminatoria; no es poca cosa”, comentó el DT.

El post de Renato Tapia
El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Óscar Ibáñez confirmó que vio la pizarra de convocados de Perú cuando aún era DT

Se especuló mucho sobre un episodio que habría causado malestar a Óscar Ibáñez cuando aún era técnico de la selección peruana. El DT se había sorprendido al ver en una pizarra la lista de convocados para los amistosos de octubre y noviembre que habían armado Jean Ferrari junto a Manuel Barreto sin considerarlo.

El exarquero confirmó que ese suceso si fue real y contó detalles: “Se dio cuando yo fui al otro lado donde estaba menores, estaban los administrativos, para comentarle que de repente a (Piero) Cari nos lo íbamos a quedar, estaba como sparring y seguramente se iba quedar. Pero bueno no lo encontré y cuando entré había visto una lista, no lo pude conversar con él”.

El exarquero contó que encontró una lista de convocados hecha en la oficina de la 'Muñeca'. (Doble Punta)

Óscar IbáñezJean FerrariSelección peruanaFPFEliminatorias 2026

