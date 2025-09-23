Perú Deportes

Árbitro confirmado para el duelo entre Universitario y Cusco FC por Torneo Clausura 2025: CONAR designó terna FIFA

El órgano arbitral anunció la lista de colegiados para la fecha 11 del segundo certamen del año, que tendrá como encuentro más atractivo en el estadio Monumental de Ate

Por José Manuel Quintana

Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC en el estadio Monumental y ya se confirmó la terna arbitral.

Universitario de Deportes y Cusco FC medirán fuerzas en un duelo definitorio por el título del Torneo Clausura 2025. Los cremas’ lideran el campeonato con dos puntos de ventaja sobre los ‘dorados’, pero con un encuentro más. El cuadro de la ‘Ciudad Imperialnecesita sumar a como de lugar para evitar que la escuadra capitalina no dependa de sí mismo para coronarse directamente sin necesidad de ‘play-offs’.

Sobre el gramado del estadio Monumental se verán las caras los dos mejores equipos del Clausura. Quien se lleve los tres puntos, habrá dado un paso sustancial para levantar el ‘platoen noviembre próximo. En este contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha designado como árbitro principal de la contienda a Daniel Ureta.

Junto al trujillano de 28 años, se ubicarán en las bandas con los banderines Michael Orué y Leonar Soto. Los tres son jueces categoría FIFA. A cargo del Sistema de Videoarbitraje estará Hibert Villegas. Además, Diego Jaimes será el asistente VAR.

Daniel Ureta dirigirá su sexto encuentro en el Torneo Clausura 2025. - créditos: CONAR

En el Torneo Clausura 2025, Ureña solo ha estado a cargo de la impartición de justicia en cuatro encuentros. En total, repartió 22 tarjetas amarillas y no registra expulsiones. Solo marcó el punto de penal en una ocasión, en el encuentro entre Deportivo Garcilaso y Cienciano por la tercera jornada.

¿Cómo le fue a Cusco FC cuando Ureta arbitró?

Daniel Ureta fue designado como árbitro principal en los dos Cusco FC vs Alianza Lima de la temporada. Por la primera jornada del Torneo Apertura, los ‘blanquiazules’ golearon por 3-0 a la escuadra de Miguel Rondelli en el estadio Alejandro Villanueva.

En el compromiso en Matute, Ureta amonestó a dos futbolistas y Aldair Fuentes se retiró del campo de juego por doble tarjeta amarilla. En el duelo, también marcó un penalti.

El segundo precedente se remonta al estreno de ambos en el Clausura. En el Garcilaso de la Vega, Cusco FC se impuso por 2-0. Ureta amonestó a siete jugadores, cinco locales y dos visitantes.

Resumen de la derrota del cuadro 'blanquiazul' ante los 'dorados' en Cusco por la fecha 1 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Cómo le fue a Universitario cuando Ureta arbitró?

A diferencia de su rival de este sábado, Universitario de Deportes no ha caído mientras Ureta los dirigió este 2025. En el Apertura, el entonces elenco de Fabián Bustos visitó a Alianza Lima por la fecha 7. El luminoso en Matute mostró el 1-1 final: siete amarillas (dos para Alianza y cinco para la ‘U’) y una roja (para Pablo Lavandeira).

Dos jornadas más tarde, los ‘cremas’ visitaron al hoy inhabilitado Binacional FC y se impusieron por 3-1. En Juliaca, el referí sacó cinco tarjetas amarillas, cuatro a los locales y una a los ‘merengues’.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 en Juliaca. (Video: L1MAX)

Día, hora y canal TV del Universitario vs Cusco FC

Universitario y Cusco FC se volverán a encontrar sobre el verde este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. El compromiso promete lucir un marco espectacular como la mayoría de jornadas del campeonato peruano.

Al jugarse en el ‘Coloso de Ate’ será transmitido por GOLPERU, canal que tiene los derechos de televisación de los partidos de local de los ‘cremas’. En ese sentido, el enfrentamiento pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva.

Universitario y Cusco FC se volverán a enfrentar este sábado tras la victoria de los cusqueños en el Torneo Apertura.

Los hinchas ‘merengues’ también podrán seguir este cotejo mediante la aplicación llamada Movistar Play, que es gratis para los usuarios de Movistar. Esta se puede descargar en celulares, tablets, además, de laptops, computadoras y otros aparatos tecnológicos.

Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura total mediante su portal web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

