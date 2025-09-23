A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en São Paulo por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Palmeiras recibirá a River Plate este miércoles 24 de septiembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El estadio Allianz Parque de Sao Paulo acogerá el duelo entre dos de los equipos más importantes del continente que aspiran a un lugar en las semifinales de ‘la gloria eterna’.

Por un lado, el equipo de Marcelo Gallardo viene de caer por el torneo doméstico argentino en su visita a Atlético Tucumán. El ‘decano’ se impuso por 2-0 en el Monumental José Fierro. El ‘Muñeco’ no alineó a sus principales figuras y les dio descanso para que lleguen en la mejor forma posible al duelo por Libertadores.

El entrenador argentino presentaría un equipo totalmente renovado para el juego en Brasil. De acuerdo con ESPN, Enzo Pérez estaría acompañado en la mitad de la cancha de Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo. En el ataque, ‘Maxi’ Salas sería la única referencia en área contraria.

El impactante recibimiento de River ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Palmeiras llegó a nueve compromisos sin conocer de derrotas. El ‘verdao’ reconfirmó su gran momento y el último fin de semana goleó en casa 4-1 a Fortaleza. Con este resultado, el cuadro de Abel Ferreira se consolida en el tercer lugar del Brasileirao con 49 puntos, a dos del líder Flamengo.

En la conferencia de prensa tras el compromiso liguero, el estratega portugués hizo un llamado a los fanáticos de Palmeiras. El ‘luso’ hizo un llamado a los ‘torcedores’ para que repliquen el aliento de los ‘millonarios’ en el compromiso en Buenos Aires.

“Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerles sentir a nuestros rivales lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y el estadio lleno”, sostuvo.

A qué hora juega Palmeiras vs River Plate por cuartos vuelta de la Copa Libertadores 2025

El duelo entre Palmeiras y River Plate se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre en el estadio Allianz Parque, con horario de inicio a las 19:30 horas para la audiencia de Perú, Colombia y Ecuador. El partido dará comienzo a las 20:30 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y en Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará a las 21:30 horas. Para el público de México el inicio está previsto para las 18:30 horas, mientras que en España el compromiso se jugará a las 02:30 horas del jueves 18.

Canal TV de River Plate vs Palmeiras por cuartos vuelta de la Copa Libertadores 2025

La transmisión del compromiso entre el ‘millonario’ y el ‘verdao’ estará a cargo de la señal de ESPN en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Para Colombia, Ecuador, Venezuela, México y el resto de países de Centroamérica, la cobertura se realizará por ESPN 2.

En Argentina, la emisión será responsabilidad de FOX Sports, Telefe y Pluto TV, mientras que en Chile el partido se verá por ESPN Premium. En Estados Unidos, las señales habilitadas serán beIN Sports y fuboTV. Además, la plataforma de streaming Disney+ ofrecerá la cobertura en toda la región.

Anuncio de la transmisión de ESPN del Palmeiras vs River Plate por Copa Libertadores 2025. - créditos: ESPN

River Plate vs Palmeiras: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez, Maurício, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Últimos enfrentamientos

Por las semifinales de la Copa Libertadores 2021, River Plate inició la serie en Buenos Aires con una dolorosa derrota por 3-0. En el estadio de Independiente, el conjunto de Abel Ferreira se impuso con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña.

En São Paulo, el ‘millonario’ estuvo cerca de emparejar la llave. Gracias a los tantos de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, el cuadro bonaerense se puso a un solo gol de forzar tiempo extra. De hecho, lo logró, pero el VAR anuló la diana de Gonzalo Montiel.