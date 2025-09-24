Perú Deportes

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El elenco ‘millonario’ enfrentará como visitante al ‘verdao’ con el objetivo de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida. A continuación, los detalles sobre cómo ver el encuentro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

River Plate jugará hoy, miércoles 24 de setiembre, como visitante ante Palmeiras en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, donde ambos equipos buscarán avanzar a las semifinales del torneo y tentar el máximo título continental. Entérate de todos los detalles del duelo.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de ESPN, Pluto TV y Telefe (YouTube) para la mayoría de países de Sudamérica. En Chile lo puedes seguir por ESPN Premium. Mientras que en Argentina también tienes la opción de FOX Sports. Si te encuentras en Centroamérica, sintoniza ESPN 2.

El conjunto ‘millonario’ viene de perder en su visita a Atlético Tucumán por 2-0, resultado que le hizo bajar al segundo lugar del grupo B de la Liga Profesional Argentina con 18 puntos, uno menos que Deportivo Riestra, que se ha convertido en la sorpresa del certamen ‘gaucho’.

Sin embargo, en el ámbito internacional, los dirigidos por Marcelo Gallardo se han mantenido compitiendo palmo a palmo con los equipos de diversas parte del continente. En esta ocasión, planean superar lo hecho la temporada anterior, cuando llegaron hasta las semifinales. Eso sí, las bajas confirmadas son las de Sebastián Driussi (lesión) y Ian Subiabre (decisión institucional).

Maxi Salas sería el '9'
Maxi Salas sería el '9' de River Plate para enfrentar a Palmeiras. - créditos: fotobaires

Por otro lado, Palmeiras goleó por 4-1 a Fortaleza en la última fecha del Brasileirao y se ubica en el tercer puesto con 49 unidades, a dos del líder Flamengo.

En tanto, en la Copa Libertadores, el ‘verdao’ tiene la intención de recuperar el trofeo que conquistó en 2021 y 2020 con la dirección técnica del portugués Abel Ferreira, actualmente al mando del equipo.

Último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre River Plate y Palmeiras se dio el 17 de setiembre de este año, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El estadio Monumental de Núñez fue testigo de un triunfo de parte de los brasileños por 2-1 con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó para los argentinos y les dio vida para el segundo choque en Sao Paulo.

Goles y resumen del triunfo del 'verdao' en Argentina por la ida de los cuartos de final. (Video: River Plate)

River Plate vs Palmeiras: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Palmeiras: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez, Maurício, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira

Dónde ver River Plate vs Palmeiras por cuartos vuelta de la Copa Libertadores 2025

La transmisión del River Plate vs Palmeiras, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, estará disponible en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay a través de ESPN, Pluto TV y el canal de YouTube de Telefe. En Argentina, el encuentro podrá verse también por FOX Sports y la señal televisiva de Telefe, mientras que en Chile la cobertura estará a cargo de ESPN Premium.

En Centroamérica y México se sintonizará por ESPN 2, en tanto que en Estados Unidos se transmitirá por beIN Sports y fuboTV, y en Brasil irá por Globo. Además, la plataforma Disney+ contará con la cobertura para toda la región.

Anuncio de la transmisión de
Anuncio de la transmisión de ESPN del Palmeiras vs River Plate por Copa Libertadores 2025. - créditos: ESPN

Horarios de River Plate vs Palmeiras por cuartos vuelta de la Copa Libertadores 2025

El cotejo entre River Plate y Palmeiras está programado para el miércoles 24 de setiembre en el Allianz Parque de Sao Paulo. El partido comenzará a las 19:30 (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) el inicio será a las 20:30 horas.

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro se jugará desde las 21:30 horas. Para la audiencia en México, el compromiso está pautado para las 18:30 horas, y en España, la acción arrancará a las 02:30 horas del jueves 25.

