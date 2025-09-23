“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

El exjugador de la selección ecuatoriana Iván Hurtado realizó fuertes declaraciones sobre la gestión económica de Emelec y la situación contractual del joven futbolista Diogo Bagüí. Durante una edición del programa La Banda de El Canal del Fútbol, reveló que, a pesar de la crisis financiera del club, se otorgó un préstamo de 80 mil dólares al peruano Christian Cueva, mientras que a la joven promesa del equipo se le negó una mejora salarial.

Hurtado cuestionó que la directiva de Emelec no haya reconocido el aporte ni el potencial de Bagüí, quien a sus 20 años se convirtió en una de las figuras del plantel principal. “No lo quieren reconocer por todo lo que ha hecho dentro de la cancha en tan poco tiempo, es un chico que gana 1 500 dólares apenas. Todo lo que le ha entregado a la institución, el futuro que tiene, le puede dar muchos dividendos a la institución eléctrica, pero ahí es donde uno no entiende que a ese jugador que es promesa, que es el futuro más prometedor tanto en lo deportivo como en lo económico, no le quieren dar el valor que él se merece, ofreciéndole unos contratos que no van a la par de Diogo”, afirmó.

La postura del exdefensa resalta la diferencia entre el trato a los talentos nacionales y las facilidades otorgadas a refuerzos. Hurtado indicó que, aunque Bagüí ya fue convocado a la selección y tiene un salario de 1 500 dólares, su solicitud de un aumento fue rechazada de manera inmediata, mientras otros jugadores extranjeros, como Christian Cueva, reciben un respaldo financiero. “Ha sido llamado a la selección, gana 1 500 dólares y no le quieren dar lo que él pide. Hay jugadores que están al día, otros que no; han hecho un préstamo a un jugador, como Cueva, adelanto, yo no sé si le deben o no le deben, hasta donde yo sé, le han hecho un préstamo a Cueva de 80 mil dólares en esta crisis de Emelec”, aseguró.

Hurtado cuestionó el permiso para que Cueva regrese a Perú

La referencia de Iván Hurtado al caso de Christian Cueva generó amplia repercusión, ya que este jugador peruano se integró al cuadro ‘eléctrico’ en medio de altas expectativas, pero su rendimiento y adaptación han estado marcados por lesiones. El ecuatoriano recordó que, pese a la situación económica adversa, el club concedió a ‘Aladino’ un préstamo considerable y le permitió viajar a Perú para recuperarse. “A Diogo no le quieren renovar un buen contrato que se lo merece al chico, otros jugadores están al día y otros no, pero a Cueva le han hecho un préstamo de 80 mil dólares, hasta donde yo sé, mi fuente me lo dijo. Le han dado permiso a Cueva para que se vaya a Perú”, declaró.

El exjugador también comparó su propia experiencia como futbolista profesional para evidenciar las diferencias en el manejo de los permisos y derechos de los futbolistas. Al evocar un episodio vivido cuando jugaba en México, Hurtado indicó: “Qué tiene un desgarro, cuando yo estaba en el fútbol mexicano, no me dieron permiso cuando mi abuela falleció, pero un jugador como Cueva que se lesionó, le dieron permiso para que se recupere a Perú como si acá no hubiera buenos médicos, no sabes si el jugador va a hacer una debida rehabilitación”.

