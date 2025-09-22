Guillermo Duró contó los motivos de la salida del mediocampista peruano de Ecuador. (Video: @kchradio)

Christian Cueva volvió a ser noticia en Ecuador, aunque esta vez no por su desempeño futbolístico. Su inesperado viaje a Perú, en medio de la etapa final de la LigaPro 2025, encendió las especulaciones. El volante peruano no fue convocado para el reciente triunfo de Emelec por 4-0 ante El Nacional, debido a una suspensión, pero su salida del país generó dudas, sobre todo en medio de la tensa situación institucional que vive el club.

El técnico de su equipo, Guillermo Duró, fue consultado directamente sobre la situación del exjugador de Alianza Lima y Cienciano. Ante la especulación, el entrenador aclaró que el popular ‘Aladino’ cuenta con un permiso especial para viajar a Perú, donde está atendiéndose con su médico de confianza tras haber sufrido una lesión en el último partido frente a Barcelona SC.

“Christian tiene un permiso especial porque quiso atenderse con su médico en su país. Simplemente eso. De parte de la dirigencia y del cuerpo técnico está habilitado, así que no hay nada más”, aseguró el DT argentino con firmeza. Con estas declaraciones, también desmintió que el viaje esté vinculado a los retrasos salariales que, según medios ecuatorianos, afectan al plantel de Emelec.

Cabe recordar que Cueva atraviesa una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho. Aunque el club aún no ha confirmado un plazo exacto de recuperación, el volante debe cumplir todavía un partido más de suspensión, tras haber sido expulsado la jornada anterior en el clásico ante Barcelona SC por un altercado verbal desde el banco de suplentes.

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana. Crédito: Emelec

La etapa regular de la LigaPro entra en su recta final, y el volante peruano quedó fuera de los dos últimos compromisos de su equipo: primero ante El Nacional y próximamente frente a Orense. Ambos duelos marcan el cierre de esta fase del torneo, y su presencia en lo que resta de la temporada sigue siendo incierta, ya que encuentra recuperándose de una lesión en el Perú.

Emelec, por su parte, no logró clasificar al hexagonal final por el título y deberá disputar una liguilla para pelear un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Actualmente, el club se ubica en la octava posición del campeonato ecuatoriano y espera poder contar con la experiencia y el talento de Christian Cueva para ese tramo decisivo del año.

La etapa de Christian Cueva en Emelec

Desde su llegada a Emelec, Christian Cueva ha tenido participación constante en el equipo titular. Ha disputado 11 partidos en la LigaPro, acumulando 671 minutos en cancha. En ese tiempo, ha sumado 2 goles y 2 asistencias, cifras modestas que muestran cierta influencia ofensiva, aunque sin mayor regularidad en los últimos encuentros, donde perdió protagonismo.

A nivel disciplinario, recibió dos tarjetas amarillas, además de la tarjeta roja que padeció en el clásico contra Barcelona SC, que provocó su suspensión de dos fechas. Más allá de su presente en Emelec y del buen momento que atravesó previamente con Cienciano en la Liga 1, el volante no ha vuelto a ser considerado por la selección peruana.

Christian Cueva es jugador de Emelec. - Crédito: Difusión

Pese a su peso histórico en la ‘bicolor’, donde fue una pieza clave en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, Cueva no ha sido convocado en ninguna jornada del proceso hacia el Mundial 2026. Su ausencia marca un cambio drástico en su rol dentro del equipo nacional, tras casi una década siendo habitual en las listas de convocados.

Incluso con minutos y cierto protagonismo en el fútbol ecuatoriano, su nombre ha sido completamente descartado, incluso cuando la selección ha sufrido bajas o necesitaba alternativas en su posición. Todo indica que, al menos en esta etapa, el comando técnico no lo tiene en sus planes, y su regreso al equipo nacional luce cada vez más lejano.