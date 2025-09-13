Nolberto Solano ejecuta una radical norma con la que espera levantar el rendimiento de Pakistán: renovación de su comando técnico

Nolberto Solano llegó a Pakistán para renovar su fútbol al tiempo que se encargara de la dirección técnica de la selección nacional. - Crédito: PFF

Nolberto Solano ha sufrido un durísimo revés al quedar eliminado de la Copa Asiática U23 con Pakistán. No hubo manera alguna para que los suyos superasen la Fase de Grupos compuesta por Irak, Camboya (organizador) y Omán. Lo que sigue, ahora, es realizar un balance integral, en Lahore, con respecto al rendimiento.

Dentro de esa evaluación, ‘Nobby’ ha llegado a una primera conclusión: renovar una parte importante de su comando técnico, pensando en una inmediata mejoría. En concreto, el estratega peruano ha prescindido de dos locales y se prevé que pronto se agrupe con grandes profesionales de su entera confianza.

Nolberto Solano conversando con su antiguo asistente técnico. - Crédito: PFF

De acuerdo a la información recabada por el periodista Zeeshan Shafi, Nolberto Solano "decidió sustituir a los entrenadores asistentes locales Mehmood Khan y Gohar Zaman. Se espera que el entrenador de porteros Jaffar Khan permanezca en el cargo, mientras que es probable que una un nuevo entrenador asistente, local o extranjero, y a un analista de rendimiento para la selección absoluta masculina".

Desde luego que la última palabra la tiene el presidente Mohsen Gilani, pero el ‘Maestrito’ cuenta con una amplia influencia para la elección de sus próximos respaldos por su innegable experiencia como líder tanto en Perú como en Inglaterra.

Nobby Solano aprobó un reclutamiento nacional en la ciudad de Multan. | VIDEO: @TheRealPFF

Respaldo total a Solano

A pesar de la primera frustración de Pakistán al quedar afuera de la Copa Asia U23, el directorio de la PFF no piensa cortar su proceso y le ha demostrado su total respaldo, sobre todo porque consideran que es el hombre adecuado para establecer reformas concretas en el fútbol paki.

Así lo ha dado a conocer el presidente Syed Mohsen Gilani en una comunicación exclusiva con Infobae Perú: “Pakistán ha reaccionado de forma extremadamente positiva; nunca habíamos tenido un entrenador de este perfil. Esperamos un fútbol ofensivo, mejores tácticas y una mentalidad ganadora”.

“Nunca tuvimos un entrenador sudamericano y creo que el fútbol peruano sigue estando infravalorado. Tienen una calidad futbolística inmensa en Perú; así que, entre un gran grupo de candidatos, decidimos optar por Solano”, sumó Gilani.

Syed Mohsen Gilani se rinde a Nolberto Solano en una charla exclusiva con Infobae Perú desde Pakistán. - Crédito: Renzo Galiano

Esperanzas con Nobby

Nolberto Solano, de 50 años, fue anunciado en 2025 como el nuevo entrenador de la selección Sub‑23 de Pakistán, con oportunidad de asumir también la absoluta ante la ausencia de un estratega principal. Su condición de leyenda de Premier League le permitió hacerse con el cargo.

Llegó al país asiático en agosto, con una recepción oficial en el aeropuerto y reuniones con autoridades de la Federación de Fútbol de Pakistán, para presentar sus planes de trabajo delante de las autoridades. Su propuesta incluye mejorar las ligas locales y convocar jugadores de origen pakistaní en Europa como parte de un proyecto de largo plazo.

'Nobby' empezó de la manera más estrepitosa posible su andadura en la Copa Asia U23. | VIDEO: PFF

“Entiendo los problemas que enfrenta actualmente el fútbol pakistaní. En los pocos días que he pasado aquí, he visto muchísimo talento. Los jugadores son apasionados y están ansiosos por jugar un fútbol de calidad”, sostuvo Solano en su primera comunicación oficial.

“Organizaremos campañas de búsqueda de talentos allí. Varios jugadores del Reino Unido han representado recientemente a Pakistán y ya han elevado el nivel de juego del equipo”, agregó el responsable peruano que se mantendrá en Lahore por un año calendario.