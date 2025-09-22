Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Juan Pablo Varillas lleva dos victorias en el Challenger de Buenos Aires. Crédito: Challenger de Buenos Aires

Juan Pablo Varillas sigue mostrando indicios claros de recuperación en el circuito profesional. Este lunes 22 de septiembre, el tenista peruano logró una remontada importante al vencer por 2 sets a 1 al argentino Juan Manuel La Serna, asegurando su lugar en el cuadro principal del Challenger de Buenos Aires 2025, donde buscará avanzar con determinación y consolidar su buen momento.

‘Juanpi’, ubicado actualmente en el puesto 324 del ranking ATP, mostró una gran fortaleza mental y física para revertir un mal inicio en un partido que se extendió por casi tres horas. Tras ceder el primer set por 2-6, el peruano reaccionó y logró imponerse en los siguientes dos parciales con marcador de 7-5 y 6-2, superando a su contendiente local, quien ocupa la posición 480 del ranking mundial.

El camino hacia el ‘main draw’ no ha sido sencillo para Varillas. En la fase clasificatoria, debió enfrentar primero al argentino Ignacio Monzón, en un duelo que, aunque más breve, exigió máxima concentración. El peruano se impuso con autoridad por un doble 6-4, mostrando un juego firme desde el fondo de la cancha y una notable claridad táctica que le permitió superar sin sobresaltos su primer obstáculo en el torneo.

Este avance a la etapa principal del Challenger de Buenos Aires representa una oportunidad clave para ‘Juanpi’, quien busca escalar posiciones en el ranking ATP y reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores tenistas peruanos en la historia reciente. Su siguiente rival lo conocerá en las próximas horas, pero sea quien fuere, espera estar a la altura del reto.

El tenista peruano se impuso 2-1 y avanzó al cuadro principal del torneo argentino. (Video: Challenger Tour)

Escalando de a pocos

En el punto más alto de su carrera, Juan Pablo Varillas llegó a ocupar el puesto 60 del ranking ATP, consolidándose como uno de los mejores tenistas sudamericanos del circuito. Sin embargo, los últimos meses no fueron sencillos para el peruano, quien experimentó un bajón considerable en su rendimiento y cayó fuera del top 300. En ese contexto, sus recientes triunfos en Argentina adquieren un valor especial: no solo suman puntos importantes, sino que representan un impulso anímico clave para su camino de regreso.

Gracias a sus dos victorias consecutivas en el Challenger de Buenos Aires, ‘Juanpi’ ha escalado del puesto 324 al 314 en el live ranking, una mejora significativa que refleja el esfuerzo que viene realizando para recuperar terreno en el circuito. Aún queda mucho por disputar en el certamen, y el tenista nacional espera mantener la racha para seguir ganando confianza y posiciones en la clasificación mundial.

El torneo también cuenta con la presencia de otro peruano: Gonzalo Bueno, quien accedió directamente al cuadro principal gracias a su mejor ubicación en el ranking. Ambos buscan dejar en alto el nombre del Perú en esta competencia, que reúne a varias promesas y figuras consolidadas del tenis regional. Más allá de los resultados, su participación representa una señal positiva para el desarrollo del deporte en el país.

Juan Pablo Varillas jugó por Perú en la serie ante Portugal por la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

Para Juan Pablo Varillas, esta participación en Buenos Aires es mucho más que una cita más en el calendario. Es parte de un proceso de reconstrucción, una etapa que le permite reencontrarse con su mejor versión y demostrar que todavía tiene mucho por ofrecer en el alto nivel. Su desempeño, marcado por la entrega, el enfoque y la resiliencia, confirma que está decidido a volver a competir entre los mejores.

Y si algo ha dejado claro en esta semana, es que el camino de regreso ya empezó. Con cada partido, ‘Juanpi’ reafirma su compromiso de regresar al lugar que merece, no solo por su talento, sino por el esfuerzo constante que pone en cada entrenamiento y competencia.