Polémica expulsión de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs Juan Pablo II: decisión generó bronca en Paulo Autuori

Sporting Cristal se medía en condición de visitante frente a Juan Pablo II en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, fueron los ‘celestes’ los que propusieron con el balón y se volcaron en campo contrario para intentar generar peligro, aunque no tuvieron mucha lucidez en los últimos metros. Por su parte, los dueños de casa optaron por apelar a los contragolpes para tratar de hacer daño. De pronto, Yoshimar Yotún fue expulsado con una tarjeta roja directa por insólita jugada contra Michael Rasmussen, generando la molestia de Paulo Autuori.
Esta acción se llevó a cabo a los 24 minutos de la primera mitad. Los locales tenían la pelota por intermedio de Relly Fernández, que se apoyó en Christian Flores y este lo hizo en Nilson Loyola. El lateral izquierdo jugó con Renzo Alfani, que descargó con Jorge Toledo, quien falló en la entrega.
Los ‘cerveceros’ jugaron rápido con Irven Ávila, que retrocedió con ‘Yoshi’, que jugó con Jesús Pretell, aunque este tocó para atrás con Miguel Araujo, que de una abrió con Leandro Sosa. Entre estos jugadores se turnaron el esférico por el sector derecho, hasta que el ‘Pitbull’ cambió con el capitán del conjunto ‘rimense’, que se le fue un poco la pelota y le cometió una falta de Rasmussen.
