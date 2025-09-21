Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II por fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal se enfrentará en condición de visitante ante Juan Pablo II hoy, domingo 21 de setiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio complejo deportivo Juan Pablo II de la ciudad de Chongoyape será el escenario de un encuentro entre dos equipos que viven diferentes realidades.

El conjunto ‘celeste’ necesita un triunfo para no perderle pisada al líder Universitario, mientras el local urge sumar puntos para distanciarse de la zona baja y empezar a mirar hacia un posible acceso a torneos internacionales.

Justamente, los ‘rimenses’ llegan con la necesidad de reencontrarse con la victoria. Luego de un inicio auspicioso en el Torneo Clausura, los dirigidos por Paulo Autuori sumaron dos empates y una derrota en las últimas tres presentaciones. El pasado miércoles, el empate sin goles frente a Alianza Atlético configuró una oportunidad desperdiciada para recortar distancia con la cima.

Para este duelo no estará disponible Christofer Gonzales, expulsado en la reciente jornada con los ‘churres’, mientras que volverá Miguel Araujo al eje de la defensa, lo que representa un respiro para el entrenador en una línea clave.

Resumen del empate entre 'celestes' y 'churres' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Por otro lado, Juan Pablo II atraviesa una etapa marcada por la irregularidad. El conjunto dirigido por Santiago Acasiete acumula cinco partidos sin derrotas, pero cuatro de ellos terminaron en empate y solo consiguió una victoria. Este rendimiento lo ha instalado en el puesto 11 con nueve puntos, apenas por encima de los equipos que pelean por no descender.

Empezar a sumar de a tres representa el objetivo inmediato para el elenco ‘papal’, motivado además por el hecho de jugar ante su público en Chongoyape. Entre los nombres propios que pueden marcar diferencias figuran Emiliano Villar, Mauricio Affonso, Cristhian Tizón y Álvaro Rojas.

Juan Pablo II es un club propiedad del presidente de la FPF, Agustín Lozano. - créditos: Juan Pablo II

A nivel de tabla, la diferencia entre ambos resulta clara: Sporting Cristal quiere recobrar la solidez y retomar la carrera por el título, mientras que Juan Pablo II apuesta por aprovechar su localía para alejarse del descenso y alimentar su sueño internacional. Ambos equipos buscarán un resultado que revitalice sus respectivas campañas.

Último enfrentamiento

Sporting Cristal y Juan Pablo II solo se han visto las caras en una oportunidad y fue en este año, en el marco de la jornada 10 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una ajustada victoria de los ‘celestes’ con los goles de Martín Távara y Christofer Gonzales (x2). Por su parte, Emiliano Villar y Álvaro Rojas anotaron para los ‘auriblancos’.

Goles y resumen del triunfo de los 'rimenses' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura. (Video: Fox Deportes)

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II

El Sporting Cristal vs Juan Pablo II, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará en el estadio del complejo deportivo Juan Pablo II. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también podrá seguirse a través de la plataforma Liga 1 Play, mediante una suscripción mensual de S/ 22.99.

De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo en su portal web, con información previa, desarrollo del partido, declaraciones de los protagonistas y detalles de la jornada.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II

El encuentro entre Sporting Cristal y Juan Pablo II está programado para el domingo 21 de setiembre. El partido comenzará a las 15:15 en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos, el inicio está previsto para las 16:15. En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay será a las 17:15, mientras que en México el horario de inicio será a las 14:15. En España, el partido se disputará a las 22:00.

Anuncio del Juan Pablo II vs Sporting Cristal en Chongoyape por Torneo Clausura 2025. - créditos: Juan Pablo II