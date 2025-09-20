Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC por fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra UTC hoy, sábado 20 de setiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Mansiche será el escenario de un cotejo entre dos equipos que vienen de realidades diferentes, pero que se esforzarán a máximo por la victoria. Conoce cómo ver la contienda.

El cuadro ‘crema’ se presenta como segundo de la tabla con 18 unidades conseguidas en ocho partidos jugados. El equipo encadena una extensa racha positiva, sin conocer la derrota desde el 18 de mayo, fecha en la que cayeron 2-0 frente a Juan Pablo II. Este invicto ha colocado a Universitario en posición de ganar el Clausura y apuntar al campeonato nacional de manera directa.

El plantel dirigido por Jorge Fossati sabe que cada jornada es una oportunidad para mantener la ventaja y fortalecer el camino hacia el ansiado título. Aunque una mala noticia es que no contará con Anderson Santamaría, que salió lesionado del anterior duelo con Melgar en Arequipa.

Por otro lado, la situación de UTC es crítica. El conjunto de Hernán Lisi suma apenas dos puntos y ocupa el penúltimo puesto en el Torneo Clausura. La principal consigna pasa por evitar el descenso, un objetivo que se ha complicado por la extensa sequía: el ‘gavilán del norte’ no consigue un triunfo desde hace once jornadas.

Asimismo, la localía en Trujillo se da en un contexto en que la dirigencia busca aprovechar la mayor capacidad que tiene el estadio Mansiche con respecto al Germán Contreras Jara. Luchar hasta el final para asegurar la permanencia es el mensaje que inunda el vestuario cajamarquino, que tiene a uno de los goleadores de la Liga 1 como el colombiano Jarlin Quintero (10).

La tabla de posiciones muestra la distancia entre ambos equipos. Mientras que Universitario lidera con 18 puntos, seguidos por Cusco FC (16) y Deportivo Garcilaso (15), UTC aparece en el fondo con solo dos unidades.

Dónde ver Universitario vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El encuentro entre Universitario y UTC se llevará a cabo en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por L1MAX, señal que cuenta los derechos otorgados por la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web. No te lo pierdas.

Horario de Universitario vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Universitario vs UTC está programado para el sábado 20 de setiembre a las 19:00 horas en Perú, horario que coincide con el de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y en Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 20:00 horas. Para los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 21:00 horas. En México, el partido iniciará a las 18:00 horas, mientras que en España está fijado para las 02:00 horas del domingo 21.

Últimos enfrentamientos

Universitario y UTC se han visto las caras en 39 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance general nos daremos cuenta de que la ‘U’ lleva la ventaja con 18 triunfos, contra 11 de los cajamarquinos y 10 empates.

El último enfrentamiento entre las dos escuadras se dio el 27 de abril del presente año, en el marco de la jornada 10 del Torneo Apertura. El estadio Monumental fue testigo de un contundente triunfo por 6-0 con los goles de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Alex Valera, Jairo Concha, Edison Flores y Diego Churín.

