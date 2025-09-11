Perú Deportes

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

La ‘blanquirroja’ se alista para arrancar un nuevo reto en el campeonato internacional que tendrá como sede Lima, y dará tres boletos al Mundial de la categoría. Conoce todos los detalles de la competencia

La selección peruana se prepara para afrontar el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, un torneo clave en su calendario deportivo que servirá como escenario para medir su nivel ante algunos de los equipos más fuertes del continente. El certamen reunirá a las principales selecciones de Sudamérica, todas en la búsqueda de consolidar su rendimiento y obtener el título.

Todos los ojos estarán puestos en el territorio peruano porque Lima será la sede de la competencia, el cual se llevará a cabo desde este miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre y tendrá como sede el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador.

Siete selecciones serán protagonistas de la competencia y harán todo lo posible para alcanzar la gloria. Cabe destacaer que también está en juego los tres cupos para el próximo Mundial de Vóley Femenino Sub 17, que se realizará en tierras chilenas.

El torneo continental se organizará en dos grupos durante la fase inicial. El sorteo realizado recientemente ubicó a la ‘blanquirroja’ en el Grupo A junto a Chile y Bolivia. Y en el Grupo B estará compuesto por Argentina, Brasil, Colombia, y Venezuela.

Este formato permitirá que cada selección dispute partidos frente a todos sus rivales de grupo bajo la modalidad de todos contra todos, lo que garantiza encuentros intensos desde el inicio del torneo.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

La selección peruana empezará un nuevo reto y su debut será ante Bolivia, un rival que ha crecido con el tiempo y será una buena oportunidad para que el combinado nacional pueda arrancar con el pie derecho.

Posteriormente, enfrentará a Chile, contrincante tradicional con el que se han protagonizado partidos de gran intensidad en anteriores competencias. Y en la tercera jornada le tocará descansar y esperar resultados para conocer si continuará en carrera.

Fase de grupos

  • Fecha 1: Perú vs Bolivia (miércoles 17 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ / Latina Televisión)
  • Fecha 2: Perú vs Chile (jueves 18 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ / Latina Televisión)
  • Fecha 3: Perú descansa
Lista de convocadas de Perú

El técnico Marcelo Bencardino dio a conocer a las 14 jugadoras que eligió para afrontar el campeonato internacional.

  • Mireya Maldonado (Armadora)
  • Fernando Pinto (Exterior)
  • Danna Silva (Central)
  • Tamara Galdos (Opuesta)
  • Valentina Valera (Exterior)
  • Cielo Quispe (Opuesta)
  • Sofia Olavarría (Exterior)
  • Dara Herrada (Central)
  • Kaori Mendoza (Líbero)
  • Brianna Odria (Exterior)
  • Milagros Solis (Exterior)
  • Kiara Lazo (Central)
  • Marcela Manrique (Armadora)
  • Vannia Adrianzén (Líbero)
¿Cómo será el formato del Sudamericano Sub 17 de Vóley?

El sistema de competencia establece que los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que se jugarán los cruces: el primero de un grupo enfrentará al segundo del otro y viceversa. Los ganadores de estas semifinales disputarán la final, mientras que los perdedores pelearán por el tercer lugar del campeonato.

El calendario de partidos presenta jornadas continuas, lo que exigirá a la selección peruana mantener un rendimiento sostenido y una buena recuperación física para afrontar cada encuentro en óptimas condiciones.

Además de la búsqueda por el título, el Sudamericano otorga cupos para el Mundial Sub 17 que se disputará en Chile en 2026. El torneo continental representa no solo un reto competitivo para Perú, sino también una oportunidad para dar visibilidad al desarrollo del voleibol femenino en el país.

