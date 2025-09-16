Perú Deportes

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

El exarquero rompió su silencio luego de su abrupta salida como técnico de la selección peruana, a pesar que el presidente de la Federación le pidió que se quede

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El técnico nacional reveló diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF. (Tele Deportes)

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y consigo terminó el proceso de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana. El exarquero se puso el buzo de la ‘bicolor’ en un complicado momento después de las partidas de Jorge Fossati y Juan Reynoso, y lastimosamente no pudo revertir la situación, quedando fuera de la Copa del Mundo 2026 a falta de una fecha.

El técnico nacional rompió su silencio en una reciente entrevista con Tele Deportes y contó detalles de su abrupta partida de la Videna, a pesar de que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, le había manifestado su deseo de que permaneceria -al menos- por los próximos amistosos de la ‘blanquirroja’.

“Mi contrato terminaba en el último partido, el presidente me había dicho que quería que continúe en los siguientes partidos amistosos, le dije que sí obviamente, cuando terminó, nos reunimos dos días, miércoles y jueves, fuimos a la Federación a juntarnos como siempre desde temprano, hablé con el presidente, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Jean y me comunicó que él pensaba otra cosa y a partir de ahí no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podría pasar, dejamos de pertenecer a la Federación”, inició.

Óscar Ibáñez contó detalles de
Óscar Ibáñez contó detalles de las ‘diferencias’ entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado.

Ibáñez señaló a Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, como el principal responsable de su no continuidad en la escuadra ‘incaica’. “Tuve una conversación con los dos, éramos los tres conversando y ante esa situación era lo más prolijo y lo mejor para todos, era quedar ahí, era lo más prolijo y lo que necesitaba la selección a partir de ahora”.

El exportero, asimismo, reveló las diferencias de opiniones que había entre Ferrari y Lozano sobre su permanencia en el banquillo del ‘equipo de todos’. “En cuanto a la decisión no había comunión, yo lo entiendo como que no había nada que hacer si no estaban de acuerdo, lo entendí así y nada, tomamos la decisión de no continuar, era lo lógico y lo prolijo”

Pese a lo manifestado, Óscar aseguró que no se sintió traicionado por Agustín Lozano. “Tengo muchísimos años de fútbol, entiendo cómo son las situaciones, nuestro compromiso era hasta donde terminaba la Eliminatoria, después surgió la oportunidad de seguir porque me lo propusieron, no porque yo lo haya pedido, pero creo mucho en el orden, en la energía que tiene que existir para que las cosas funcionen, y yo al ver esta situación, creo que lo mejor era esto, que se termine donde se tenía que terminar y que no haya compromiso de nada”.

Agustín Lozano quería que Óscar
Agustín Lozano quería que Óscar Ibáñez se quede como técnico de la selección peruana.

Su relación con Jean Ferrari

Por otro lado, a pesar de que Jean Ferrari tomó la decisión de que no siga al mando de la selección peruana, Óscar Ibáñez destacó su buena relación con el directivo, recordando su etapa como futbolista en Universitario de Deportes y deseándole lo mejor de cara al futuro.

“Lo conozco, fuimos compañeros de la ‘U’, bien, cero problemas con él, le deseo lo mejor en lo que viene, él estuvo acompañándonos en estos dos últimos partidos, esperemos que todo lo que hizo en Universitario lo pueda trasladar a la Federación y la organización de la selección”, expresó.

Jean Ferrari hizo duro análisis
Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Eso sí, el exguardameta considera que “se podían hacer más las cosas prolijamente y evitar cualquier tipo de situación para que la selección no esté en el medio, después yo entiendo la situación como hombre de fútbol, son situaciones que a veces se dan y que pueden llevar a la confusión, entiendo que se pudo haber hecho de manera prolija, por eso el tema de que cada uno siga su equipo, valoro mucho la posibilidad que me dio el presidente de dirigir la selección”.

.

Temas Relacionados

Óscar IbáñezJean FerrariAgustín LozanoSelección peruanaFPFperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

El cuadro ‘crema’ podría enfrentarse a Lamine Yamal y compañía en Lima, tal y como ocurrió con Inter Miami de Lionel Messi a inicios del 2025

Universitario vs Barcelona: La inesperada

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

El ‘blanquirroja’ iniciará su camino este miércoles 17 de septiembre y su misión será conquistar en el campeonato para obtener un boleto al próximo Mundia de la categoría. Conoce todos los detalles de la participación nacional

Programación de Perú en el

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo imperdibles: Real Madrid iniciará su camino en la Champions League, Fluminense arrancará la definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y mucho más

Partidos de hoy, martes 16

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

El mediocentro de Sporting Cristal piensa que un líder con el talante y carácter del ‘Tigre’ podría solucionar la grave crisis alrededor de la ‘bicolor’

La disconformidad de Christofer Gonzales

Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”

El ‘Facu’ se ha destapado como goleador en Liga 1 llegando a las 20 anotaciones con Cusco FC. Ahora surge la posibilidad de que se mantenga pensando en un proceso de naturalización. “Al peruano lo quiero mucho”, manifestó

Facundo Callejo no oculta su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensoría presenta ante el TC

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

ENTRETENIMIENTO

‘Yo Soy’ superó a Teletón

‘Yo Soy’ superó a Teletón en rating: ¿cuántos puntos de diferencia tuvieron?

Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla de acusaciones de infidelidad: “Si ella dice que no, es no”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

DEPORTES

Universitario vs Barcelona: La inesperada

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”