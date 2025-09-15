Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

Después de una sólida actuación en la serie ante Portugal, el equipo peruano de Copa Davis, liderado por el capitán Luis Horna, aseguró su pase a los Qualifiers 2026, la siguiente etapa rumbo al ansiado Final 8 del torneo más prestigioso del tenis por naciones. La escuadra nacional se alista para un desafío de gran exigencia, con la ilusión de firmar una gesta histórica y seguir haciendo vibrar al país.

Con un Ignacio Buse en excelente forma y, detrás suyo, un elenco prometedor que ha sabido responder en los momentos clave, Perú volvió a instalarse en un grupo selecto de países que lucharán por dar el salto a la élite mundial. Pero ahora, la gran pregunta es: ¿quién será el próximo rival del equipo ‘blanquirrojo’?

Hay que tener en cuenta que, bajo el formato actual, los Qualifiers de la Copa Davis se juegan con 26 selecciones nacionales. Estas se dividen entre los ganadores del Grupo Mundial I, los perdedores de la ronda 2 de los Qualifiers 2025, y los equipos que caigan en el Final 8 en la presente edición del torneo.

Perú, al haber vencido a Portugal, es uno de los países clasificados desde el Grupo Mundial I y deberá esperar al sorteo oficial para conocer a su próximo contrincante. La expectativa es alta, pero también lo es el nivel de los posibles contrincantes. El camino será exigente, aunque el equipo liderado por Luis Horna ya ha demostrado que tiene con qué competir.

La gran celebración de Perú tras el triunfo de Ignacio Buse en la Copa Davis | TV Perú

Posibles rivales de Perú en los Qualifiers 2026

Los posibles oponentes en los Qualifiers 2026 incluyen selecciones de gran tradición y otras que, como Perú, vienen sorprendiendo en la competencia. A continuación, todos los países que podrían medirse con la selección nacional en el caminal al Final 8 del próximo año.

Ganadores del Grupo Mundial I (como Perú): Canadá, Bulgaria, Serbia, Gran Bretaña, Chile, Brasil, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Noruega y Ecuador

Perdedores de la ronda 2 de los Qualifiers 2025: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Croacia

Equipos eliminados del Final 8 de la Copa Davis 2025: está por definirse. El campeón clasificará directo al Final 8 de la siguiente edición, mientras que el subcampeón llegará a la ronda 2 de los Qualifiers. Los otros seis disputarán la ronda 1 de los Qualifiers al igual que Perú.

Perú y otros 12 países superaron el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Crédito: Captura

¿Qué le espera a Perú?

El panorama no es sencillo. La presencia de potencias como Estados Unidos, Australia, Croacia o Gran Bretaña, entre otros que cuentan con jugadores de primer nivel en el circuito ATP, complica el escenario. Sin embargo, Perú ha demostrado que puede competir de igual a igual, como lo hizo en series recientes, dejando atrás a rivales europeos y mostrando una evolución notable en su nivel de juego.

Con figuras emergentes como Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, la nueva generación del tenis peruano sigue mostrando su capacidad para lograr grandes hazañas. Además, es fundamental que Juan Pablo Varillas recupere su mejor nivel tras su retorno en la serie ante Portugal, luego de una larga lesión que lo mantuvo alejado del circuito por un tiempo.

Más allá del talento individual, el sólido respaldo del cuerpo técnico liderado por Luis Horna fortalece al equipo nacional, que cuenta con argumentos sólidos para competir al más alto nivel. El sorteo será un momento clave para definir a su próximo adversario, pero independientemente del rival, el compromiso, la entrega y el sueño de seguir haciendo historia permanecen intactos.

En febrero, Perú enfrentará un nuevo desafío en los Qualifiers, con la esperanza de dar ese golpe histórico que lleve al país más cerca del Final 8 de la Copa Davis.