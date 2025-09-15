Perú Deportes

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo

La escuadra liderada por Luis Horna buscará una histórica clasificación al Final 8 del torneo. En la próxima etapa, la selección peruana podría enfrentarse a cualquiera de 26 potencias del tenis mundial

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Perú clasificó a los Qualifiers
Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

Después de una sólida actuación en la serie ante Portugal, el equipo peruano de Copa Davis, liderado por el capitán Luis Horna, aseguró su pase a los Qualifiers 2026, la siguiente etapa rumbo al ansiado Final 8 del torneo más prestigioso del tenis por naciones. La escuadra nacional se alista para un desafío de gran exigencia, con la ilusión de firmar una gesta histórica y seguir haciendo vibrar al país.

Con un Ignacio Buse en excelente forma y, detrás suyo, un elenco prometedor que ha sabido responder en los momentos clave, Perú volvió a instalarse en un grupo selecto de países que lucharán por dar el salto a la élite mundial. Pero ahora, la gran pregunta es: ¿quién será el próximo rival del equipo ‘blanquirrojo’?

Hay que tener en cuenta que, bajo el formato actual, los Qualifiers de la Copa Davis se juegan con 26 selecciones nacionales. Estas se dividen entre los ganadores del Grupo Mundial I, los perdedores de la ronda 2 de los Qualifiers 2025, y los equipos que caigan en el Final 8 en la presente edición del torneo.

Perú, al haber vencido a Portugal, es uno de los países clasificados desde el Grupo Mundial I y deberá esperar al sorteo oficial para conocer a su próximo contrincante. La expectativa es alta, pero también lo es el nivel de los posibles contrincantes. El camino será exigente, aunque el equipo liderado por Luis Horna ya ha demostrado que tiene con qué competir.

La gran celebración de Perú tras el triunfo de Ignacio Buse en la Copa Davis | TV Perú

Posibles rivales de Perú en los Qualifiers 2026

Los posibles oponentes en los Qualifiers 2026 incluyen selecciones de gran tradición y otras que, como Perú, vienen sorprendiendo en la competencia. A continuación, todos los países que podrían medirse con la selección nacional en el caminal al Final 8 del próximo año.

  • Ganadores del Grupo Mundial I (como Perú): Canadá, Bulgaria, Serbia, Gran Bretaña, Chile, Brasil, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Noruega y Ecuador
  • Perdedores de la ronda 2 de los Qualifiers 2025: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Croacia
  • Equipos eliminados del Final 8 de la Copa Davis 2025: está por definirse. El campeón clasificará directo al Final 8 de la siguiente edición, mientras que el subcampeón llegará a la ronda 2 de los Qualifiers. Los otros seis disputarán la ronda 1 de los Qualifiers al igual que Perú.
Perú y otros 12 países
Perú y otros 12 países superaron el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Crédito: Captura

¿Qué le espera a Perú?

El panorama no es sencillo. La presencia de potencias como Estados Unidos, Australia, Croacia o Gran Bretaña, entre otros que cuentan con jugadores de primer nivel en el circuito ATP, complica el escenario. Sin embargo, Perú ha demostrado que puede competir de igual a igual, como lo hizo en series recientes, dejando atrás a rivales europeos y mostrando una evolución notable en su nivel de juego.

Con figuras emergentes como Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, la nueva generación del tenis peruano sigue mostrando su capacidad para lograr grandes hazañas. Además, es fundamental que Juan Pablo Varillas recupere su mejor nivel tras su retorno en la serie ante Portugal, luego de una larga lesión que lo mantuvo alejado del circuito por un tiempo.

Más allá del talento individual, el sólido respaldo del cuerpo técnico liderado por Luis Horna fortalece al equipo nacional, que cuenta con argumentos sólidos para competir al más alto nivel. El sorteo será un momento clave para definir a su próximo adversario, pero independientemente del rival, el compromiso, la entrega y el sueño de seguir haciendo historia permanecen intactos.

En febrero, Perú enfrentará un nuevo desafío en los Qualifiers, con la esperanza de dar ese golpe histórico que lleve al país más cerca del Final 8 de la Copa Davis.

Temas Relacionados

Selección peruana de tenisCopa Davistenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno marcan el inicio de una primavera tenística en el Perú

Los noveles deportistas nacionales empiezan a dejar raudamente el rótulo de promesas para instaurarse como realidades. Así lo ratificaron en la serie por Copa Davis ante Portugal en Lima

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC: resumen y goles de la derrota ‘celeste’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo rimense fue superado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega tras un intenso enfrentamiento. Los cusqueños ganaron y mejoran su racha invicta en el campeonato

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Los ‘victorianos’ perdieron 4-3 frente a Deportivo Garcilaso en Matute. Universitario le ganó a Melgar en Arequipa y Sporting Cristal cayó de visita con Cusco FC

Tabla de posiciones de la

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El ‘Cholito’ se hizo presente en el marcador con una buena definición para empatar a favor de los ‘celestes’ ante los ‘dorados’ en la ciudad ‘imperial’

Gol de Irven Ávila con

Universitario vs Melgar 2-1: goles y resumen del gran triunfo crema en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1

Los ‘cremas’ consiguieron una victoria y se mantienen en el primer lugar de la tabla. Anotaron para el equipo de Fossati jairo Concha y Riveros.

Universitario vs Melgar 2-1: goles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez pidió favores

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

Más de S/ 23 millones, informes estancados y conflicto de interés: el lado oculto de las comisiones en el Congreso

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

ENTRETENIMIENTO

Lesly Águila vive emotivo momento

Lesly Águila vive emotivo momento en pleno show de Corazón Serrano: fans la sorprenden con homenaje a su abuela fallecida

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en Perú

La película más vista en Netflix Perú HOY

Micheille Soifer confirma que será madre en 2026 y presenta oficialmente a Gleyson René como su pareja

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno marcan el inicio de una primavera tenística en el Perú

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC: resumen y goles de la derrota ‘celeste’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Melgar 2-1: goles y resumen del gran triunfo crema en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1