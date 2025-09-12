Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

El team peruano buscará meterse al final 8 del Mundial de tenis. (IPD)

Perú arranca hoy, viernes 12 de setiembre, con su enfrentamiento con Portugal por el boleto a los ‘qualifiers’ del Grupo Mundial l de la Copa Davis. Los partidos tendrán como escenario el El estadio Hermanos Buse del Lawn Tennis de la Exposición, donde el combinado patrio vuelve tras dos años.

Todo comenzará con el choque entre Gonzalo Bueno (#209) y Nuno Borges (#52), el número 2 de Perú con el número 2 de Portugal. Este compromiso significará un desafío enorme para el tenista nacional que viene de participar en el Challenger de Como, donde quedó eliminado en octavos de final.

Después, Ignacio Buse (#112) -el número 1 del team peruano- se medirá con Jaime Faria (#115). Este cotejo será clave para que la ‘bicolor’ saque una ventaja de cara al segundo día de la competición, aprovechando el buen momento de ‘Nacho’, quien se coronó campeón en el Challenger de Sevilla.

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria por el día 1 de la Copa Davis 2025

En la segunda jornada de la Copa Davis, Buse compartirá cancha con Juan Pablo Varillas, que hará su regreso después de superar una lesión en el cartílago de la rodilla. Los dos peruanos chocarán con Francisco Cabral y Nuno Borges desde la tarde.

Posteriormente, se dará el duelo más esperado del Perú vs Portugal: Ignacio Buse vs Nuno Borges. Los mejores de cada team entrarán al terreno de juego y darán todo de sí para quedarse con el punto. El ‘Colorado’ intentará ratificar su buen momento venciendo a un deportista cerca del top 50 del ranking ATP.

Gonzalo Bueno, así como abrió la competencia, cerrará enfrentándose a Jaime Faria. Un duelo que, desde el análisis previo, es muy parejo por la edad y proyección del peruano y portugués, y que podría ser el decisivo en este cruce.

Juan Pablo Varillas hará su regreso a las canchas en la Copa Davis después de superar su lesión en la rodilla.

Resultados de los duelos del Perú vs Portugal por Copa Davis 2025

Día 1 (desde las 16:00 horas de Perú)

- Gonzalo Bueno vs Nuno Borges

- Ignacio Buse vs Jaime Faria

Día 2 (sábado 13 de setiembre desde las 14:00 horas de Perú)

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Francisco Cabral y Nuno Borges

- Ignacio Buse vs Nuno Borges

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria

Dónde ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025

La presentación del equipo peruano se transmitirá en todo el país a través de señal abierta por TV Perú (canal 7), como resultado del trabajo conjunto entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT). Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura completa de la Copa Davis en su sitio web, con resúmenes, resultados y detalles de cada partido.

Formato de la Copa Davis 2025

En la Copa Davis, tanto los partidos individuales como los dobles se disputan bajo el formato al mejor de tres sets. Esta modalidad, adoptada en las ediciones recientes, acorta el tiempo de juego en relación con el sistema previo de cinco sets.

- Partidos de singles: Se juegan al mejor de tres sets, con tie-break en cada set.

- Partidos de dobles: También se juegan al mejor de tres sets.

Cabe señalar que el primer equipo que gane tres puntos (se otorga uno por cada encuentro), asegurará su presencia en los ‘qualifiers’ del Grupo Mundial l. Eso sí, de los cinco cotejos programados, se deberán jugar cuatro como mínimo, sin importar que la llave ya esté resuelta.