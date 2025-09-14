Fernando Gaibor pasa la página tras la derrota 4-3 de Alianza Lima ante Garcilaso: “No hay tiempo para lamentos“

Alianza Lima sufrió un nuevo duro revés en la Liga 1 2025. El equipo de Néstor Gorosito —imposibilitado de presentarse en la zona técnica por suspensión— cayó ante Deportivo Garcilaso por 4-3 en condición de local. Los ‘íntimos‘ podrían terminar la jornada a seis puntos del líder si Universitario sale airoso del Monumental de la UNSA en Arequipa.

Esta derrota llega en un momento inoportuno para el equipo de La Victoria. El próximo jueves 18 de septiembre, la única escuadra peruana con vida en torneos Conmebol recibirá a la Universidad de Chile. En este contexto, Fernando Gaibor pidió dar vuelta a la página y enfocarse en el duelo copero.

“En realidad no podemos decir que no afecta un resultado negativo. Nosotros salimos con la mentalidad de ganar, de conseguir los tres puntos, pero no hay mucho tiempo de entrar en lamentos. Tenemos que pasar la página“, expresó el ecuatoriano de 33 años con pasado en Independiente de Avellaneda y Barcelona de su país.

Fernando Gaibor anotó uno de los descuentos de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.

De acuerdo con el centrocampista tras el desarrollo de las acciones en el Alejandro Villanueva, no se puede “hacer como que no pasó nada“. Por lo tanto, el equipo debe “tomar los recaudos posibles para que el partido de Copa lo podamos afrontar como afrontamos todos los partidos“, sumó.

Gaibor aportó con un tanto para el descuento de los suyos. El volante puso el 4-2 parcial en el luminoso del escenario de Matute. Sin embargo, su diana no bastó para que el cuadro ‘victoriano‘ consume la remontada.

Bajas sensibles en defensa

El último clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental trajo consigo una serie de suspensiones contra miembros sustanciales de cada escuadra. Por el lado de los ‘blanquiazules‘, Renzo Garcés no podrá formar parte de las acciones en Liga 1 por los próximos cuatro encuentros; Carlos Zambrano en dos.

La ausencia de estas dos figuras en el esquema de Gorosito afectó ostensiblemente a Alianza Lima en el juego ante Garcilaso, puesto que encajaron cuatro goles con una Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud en la dupla central.

Resumen del partido Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura | L1Max

Al respecto, Gaibor aseguró que todos los jugadores del plantel tienen la misma motivación tanto en Copa Sudamericana como en Liga. “Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas. Hoy no contamos con dos centrales porque alguien grabó algo externamente“, sostuvo.

“Desde inicios de año siempre jugamos con dos, tres o cuatro expulsados y lesionados. Nosotros no jugamos relajados en liga. Un partido de Copa es otra cosa. Salimos todos los partidos a ganar, no nos guardamos nada. Es una derrota que nos golpea, pero tendremos revancha”, apuntó.

Sobre el compromiso en que se medirán ante la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el deportista confesó que el grupo está ilusionado y enfrentará el cotejo con responsabilidad. En el torneo internacional, Gorosito sí podrá emplear a sus zagueros titulares.

Alianza Lima cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 8 del Torneo Clausura

Día y hora del partido de ida entre Alianza y U. de Chile

Antes de que se determine que la U. de Chile avanzaba de ronda, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de ida y vuelta mediante sus redes sociales. Alianza Lima abrirá en condición de local el próximo jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.

Mientras que el segundo cotejo -donde se definirá al equipo que pasará a la semifinal- está pactado para el siguiente jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas. El conjunto ‘mapocho’ será local, pero todavía no se ha confirmado el escenario en el que se jugará.