Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”

El director deportivo de la 'U' abordó la opción de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para regresar al club de sus amores en un futuro. (Video: Entre Ceja y Ceja)

Una de las grandes preguntas que se ha venido haciendo los hinchas de Universitario de Deportes es cuándo llegará un ‘9′ de calidad al equipo, cuestionando en su momento a Diego Dorregaray y ahora a Diego Churín. Raúl Ruidíaz fue una petición de casi toda la afición, aunque luego del polémico video que subió muchos han rechazado su regreso. En ese sentido, Álvaro Barco se refirió a la posibilidad de que la ‘Pulga’ vuelva a la ‘U’ en un futuro.

¿Regreso de Ruidíaz? Es difícil. Lamentablemente, se llevó esa negociación a un extremo, no se dio, y escogió irse al club donde está en este momento. El club (la ‘U’) hizo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no se pudo“, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Entre Ceja y Ceja’.

De la misma manera, el director deportivo del club ‘crema’ habló de la controversial publicación que hizo el delantero de Atlético Grau, luego de la dura derrota en el estadio Monumental con Palmeiras por Copa Libertadores. "La verdad, ni siquiera me he tomado el tiempo de escuchar sus justificaciones porque me pareció de muy mal gusto, te soy sincero. No sé que clase de justificación ha tenido para haber hecho un video en ese sentido, pero como digo yo, hay que valorar las cosas como de quien viene“, comentó.

El jugador generó reacciones al publicar un video luego del triunfo de Palmeiras sobre Universitario. | X / @LigmaShitpost

Álvaro Barco fue enfático al mencionar que en Universitario hacen oídos sordos a cualquier comentario que altere la estabilidad del equipo y optó por dar por concluido el asunto. “No nos preocupamos en los otros equipos, no nos preocupamos lo que dicen en la vereda del frente o el jugador tal. La verdad que este es un equipo que está muy bien concretando en lo que quiere. Entonces creo que cerramos el tema y punto”, comentó.

Raúl Ruidíaz sobre el polémico video tras goleada de Palmeiras sobre Universitario

Apenas Universitario cayó por 4-0 con Palmeiras en Lima, Raúl Ruidíaz subió un video de una canción en donde hablaba en portugués y subió una canción que hacía alusión a los cuatro tantos del ‘verdao’. No obstante, luego salió a pronunciarse y descartó que esté dirigido a la ‘U’.

“Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de videos que subo con frecuencia como motivación. Nunca con segundas intenciones”, dijo en primera instancia.

“Si no borre el video fue porque, sinceramente, no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo. Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la ‘U’ sé que no lo va a olvidar”, agregó.

Raúl Ruidíaz lleva 8 goles y 2 asistencias con Atlético Grau en la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1

Más allá de la aclaración, dentro del plantel de Universitario no lo han tomado a bien. Edison Flores admitió que a algunos jugadores les generó molestia y que “cada uno decide lo que tiene que hacer”.

La drástica medida que tomó Universitario con Raúl Ruidíaz

Una posible vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario dependerá del tiempo, que para muchos, todo lo cura. Sin embargo, Daniel Amador, gerente de marketing del club, manifestó que decidieron sacar toda imagen relacionada al menudo delantero del museo ubicado en el estadio Monumental y de las instalaciones de Campo Mar.

"Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra, todos como personas cosechamos lo que sembramos. A mí particularmente no me pareció claramente, tampoco al hincha. La ‘U’ es una institución que merece respeto, nadie puede estar por encima del club", declaró para ‘Colectivo World’.